"No acosarnos no es suficiente, queremos igualdad de salarios"

Las mujeres alrededor del mundo tendrán que esperar otros 200 años para cerrar la brecha de género, de acuerdo con el reporte Foro Económico Mundial. La brecha salarial está presente en todo el mundo. "Que dejen de acosarnos no es suficiente", dijo Sheryl Sandberg, jefa de operaciones de Facebook.

No todas las mujeres saben que están ganando menos que los hombres, dijo para el Financial Times la periodista inglesa, Carrie Gracie, quien en una carta acusó a sus jefes de hacer una diferencia significativa en los pagos entre hombres y mujeres.

El gobierno de Inglaterra, al inicio de la pandemia por covid-19, eliminó el requisito a las empresas de informar la brecha salarial, en forma de "ayuda" a los los corporativos que estaban haciendo frente en esta crisis sanitaria, lo cual podría repercutir en los avances en la igualdad de género.

"Las empresas han entrado repentinamente en el modo de supervivencia y hay una tendencia a recurrir a los viejos hábitos", señaló la periodista Carrie.

Lee: Cuidar de la familia afecta la calidad de vida de las mujeres: Oxfam

Combatir la brecha de género ayudará a erradicar la pobreza

Algo que no tienen consciente las empresas es que sí se paga de forma igualitaria a los hombres y a las mujeres, se podría sacar de la pobreza a tres millones de mujeres en Estados Unidos y se reduciría la tasa de pobreza infantil, dijo Sandberg, jefa de operaciones de Facebook.

"No acosarnos no es suficiente" reclamó la ejecutiva de Facebook. "Tampoco pueden ignorarnos". Señaló que a raíz del movimiento del #MeToo muchos hombres comenzaron a temer y tomar medidas extremas. Sandberg recomendó hacer las reuniones en la oficina con la puerta abierta y eventos en público.

En su libro Vayamos adelante (Lean In en inglés), reavivó el debate global sobre cuestiones de género, donde ofrece consejos prácticos para ayudar a las mujeres a lograr sus objetivos y las anima a cambiar el discurso y a pasar de incidir en lo que las mujeres no pueden hacer a pensar en lo que sí pueden hacer.





"Las mujeres se subestiman sistemáticamente a sí mismas y los hombres se sobrestiman sistemáticamente a sí mismos, y aquí estamos", dijo Sheryl.

Lee: "La desigualdad se combate con programas específicos, no generales"

Desigualdad en el mundo de los deportes y la actuación

"Los deportes son un microcosmos de la sociedad", dijo la ex tenista número uno a nivel mundial y ganadora de 39 títulos de Grand Slam, Billea Jean King. "Si miras los deportes, empiezas a darte cuenta de las desigualdades, la falta de oportunidades y las actitudes. Te das cuenta de cómo funciona el mundo ".

Al ganar el US Open en 1972, King descubrió que le habían pagado $15,000 menos que el campeón masculino, Ilie Naste.

La respuesta que recibió fue que a los hombres les pagaban más porque jugaban cinco sets. A lo que King responde: "En entretenimiento, no te pagan por hora. En segundo lugar, no tenemos un límite de tiempo".

Lo mismo pasó la actriz de la India, Aditi Rao Hyndary, de 33 años, comentó para el Financial Times que antes no se había preguntado por qué los hombres ganaban más que ella incluso había normalizado que el cheque que recibía tenía menos del dinero que le habían prometido.

En 2018 uso sus redes sociales para protestar por la igual de salarios, ella aclaraba que no era una pelea sino una conversación con la industria. "No estamos diciendo que somos mejores que el otro sexo, estamos diciendo que todos estamos en el negocio. Es un cuestión de igualdad de trabajo. Estas decisiones necesitan ser profesionales, no basada en el género. Es sobre abrir la mente de las personas que esto es cuestión de hábitos".

Aditi considera que se tiene una percepción de que la India sigue retrasada, pero últimamente están impulsando un cambio de género. El cambio involucra a las las personas, sobre su corazón y mente y cómo tanto hombres como mujeres pueden tener un impacto en el mundo.

"Podemos ir a todas las marchas pero no tenemos el poder económico"

Por último la activista francesa, Rebbeca Amsellem, de 31 años dijo "podemos ir a las machas de todo el mundo, pero no tenemos el poder económico, todo se va tambalear".

El cambio está en la economía aseguró la autora y fundadora del newsletter feminista Les Glorieuses. "Con el dinero viene el poder", dijo. La doctora en economía dice que si el gobierno da incentivos económicos a las empresas para promover la equidad de género, así puede haber una cambio. También, sugirió que se deben dar permisos de paternidad, porque si los padres pueden hacer cargo de los cuidados, la madres se ven beneficiadas económicamente, como se ha visto en estudios recientes de Suecia.

"Quizás tengamos que empezar a darle a los hombres el beneficio de la duda de que pueden cuidar a sus hijos", agregó. "Pero en realidad tenemos que crear el sistema para ello y es lo que la gente quizás olvida. Estamos trabajando para construir un nuevo sistema, no para luchar contra ésta", dijo la activista.

(Diana Juárez)

Con información del Financial Times