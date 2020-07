"No a la mercantilización de la menstruación": feministas

La nueva campaña "informativa" de la marca Saba que busca romper los mitos respecto al uso de tampones, puede parecer inocente e inofensiva ya que está disfrazada con colores pastel, ilustraciones y propaganda que claramente tiene como target a la juventud, sin embargo, como Red Mexicana de Educadoras Menstruales manifestamos nuestro rechazo a su intento de adoctrinamiento y engaño, donde su objetivo principal es lucrar con la menstruación.

Saba pretende ser una marca cool que rompe con estigmas, "la sangre de nuestro periodo es roja" se puede leer en una de sus imágenes en Instagram, pero parece que ese pequeño dato les ha llegado tarde, ¿o es que acaso la sangre menstrual antes no lo era? Durante años en sus comerciales la sangre era pintada con líquido azul, perpetuando el tabú y la invisibilización de nuestro proceso biológico.

Recientemente ha iniciado una campaña donde trata de vendernos la imagen de una empresa deconstruida, inclusiva, sin prejuicios, nada de esas cosas antiguas que las adolescentes consideran obsoletas y políticamente incorrectas. Hasta hace poco se limitaban a reproducir miedos e inseguridades a "mancharnos", ahora nos venden empoderamiento, una cosa capitalista, por cierto.

"No lucramos con la salud de las personas menstruantes"

Como feministas reconocemos y valoramos las luchas de otras mujeres por reivindicar el ciclo menstrual, y es el camino que queremos seguir recorriendo desde la horizontalidad, sin prejuicios, sin moralismo, con diálogo abierto e informado. Quizás no tendremos el alcance mediático, ni los grandes recursos económicos de una compañía, pero sí contamos con profesionalismo y ética, pero sobretodo: no lucramos con la salud de las personas menstruantes.

Tenemos los saberes y vivencias, nosotras sí sabemos dónde está el clítoris. Causa repulsión siquiera recordar la forma en que nos quisieron aplicar mansplaining y gaslight cuando confundieron la uretra con el clítoris en una de sus publicidades; al hacerles ver su garrafal error, respondieron de la forma más torpe posible, les presionamos tanto digitalmente, que tuvieron que reconocer su error.

Oye @Saba_mx ¿quién hizo este dibujo que está súper perdido? ¿Como porqué esta el clítoris ahí? Te dejo por aquí uno muy sencillo pero claro para que lo utilicen de guía. No es tan difícil, nomás hay que googlear para confirmar la info. pic.twitter.com/9HTUp6t6BM — arely torres-miranda ???? (@arelyfeminista) May 19, 2020

De nueva cuenta buscamos señalarles una afirmación muy peligrosa en sus comerciales, ¿no existe el shock tóxico? ¿Que es un mito dicen? ¿En qué estudios basan esta afirmación? ¿Con qué van a respalda r sus argumentos?

¿Qué es un síndrome de shock tóxico?

El síndrome de shock tóxico (SST) es una enfermedad sistémica aguda, poco frecuente pero con altos índices de mortalidad y morbilidad, causada por la exotoxina TSST-1 (toxina de shock tóxico-1) de Staphylococcus aureus. Se manifiesta repentinamente con fiebre elevada, erupciones cutáneas, hipotensión súbita (presión arterial baja) y el resultado final puede conducir a un fallo multi-orgánico sistémico.

El término "síndrome de shock tóxico" fue acuñado por Todd en 1978, y durante los primeros años, todos los casos descritos hacían referencia a mujeres que utilizaban tampones de gran absorción durante la menstruación sin embargo el SST también puede ocurrir con infecciones cutáneas, quemaduras y después de una cirugía. La afección también puede afectar a niños, mujeres posmenopáusicas y hombres, pero los tampones son el catalizador para muchas mujeres que menstrúan.

Lee: La pandemia afecta más la salud mental de las mujeres

Si bien es cierto que no es común, es una realidad innegable que existe y tiene serias repercusiones en quienes lo padecieron como es el caso de la modelo Lauren Wasser, a quien le tuvieron que amputar ambas piernas tras haber usado un tampón o Maëlle, una jóven de 17 años que a principios de este año (2020) tuvo que acudir a la sala de urgencias de un centro médico por fiebre y vómitos, su primer diagnóstico fue gastroenteritis grave, al no mejorar fue trasladada de hospital, finalmente cuando los síntomas habían empeorado fue diagnosticada con Síndrome del Shock Tóxico, murió a los pocos días.

Al sistema capitalista y las empresas como Saba no les importan nuestros cuerpos, sus productos tóxicos nos dañan, no están regulados y son ampliamente publicitados en televisión, redes sociales y otros medios, lo que permite un continuum de desinformación.

Estamos informadas, nos tenemos a nosotras, no le tenemos miedo a los grandes corporativos, estamos listas para romper con los mitos; EL SHOCK TÓXICO NO ES UN MITO, ES REAL. Tan real que mutila y mata, y aquí estamos nosotras, para gritarlo por quienes ya no están.

Atentamente.

Red Mexicana de Educadoras Menstruales[1].

La Red Mexicana de Educadoras Menstruales es una red integral dedicada a la investigación, generación y divulgación de conocimientos para la enseñanza de la educación menstrual en México.

Desarrollamos proyectos multidisciplinarios y afectivos desde diversos ambitos tanto para atender como para acompañar la experiencia menstrual de las mujeres y otros cuerpos menstruantes en las diferentes etapas de la vida.Asimismo, generamos espacios de preparacion para tutorxs y educadorxs desde una vision critica-objetiva de la tematica sexual, en focada en la transformacion y eliminacion de tabues socioculturales prevalecientes sobre la menstruación.

#NoEsUnMitoEsReal #QueTodasLoSepanSabaMiente

