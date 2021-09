Natalia Alcocer, participante de "Survivor", víctima de violencia económica

La ex participante de Survivor, Natalia Alcocer, pidió ayuda por medio de su cuenta de Instagram y denunció que es víctima de violencia psicológica y económica perpetrada por su ex marido. "Yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijas, lo que se merecen y lo que yo me merezco", expresó Natalia.

Si tu ex cónyuge se niega a dar la pensión durante el divorcio, está ejerciendo violencia económica, ya que de acuerdo a la ley es un derecho que te corresponde. La pensión alimenticia o el derecho a los alimentos es una facultad que deben exigir todos los hijos o hijas y va de acuerdo a la posición social.

Foto: Pexels

Esta obligación de los padres no es únicamente con los alimentos, sino también, con educación, vestimenta, salud, vivienda y recreación de acuerdo al artículo 301 del Código Civil Federal. Se debe mantener mientras los hijos continúen con sus estudios y no tengan recursos económicos, sin importar la mayoría de edad.

Para calcular la pensión de alimentos un juez hace un cálculo económico dependiendo de cada situación, normalmente, se otorga un 15 por ciento de las percepciones económicas del padre por hijo o hija. El pago se puede efectuar en especie, efectivo o combinado.

¿Cómo saber si soy víctima de violencia económica?

La violencia económica puede iniciar a través de la manipulación para gestionar los gastos o la privación de recursos económicos y poco a poco ir aumentando las restricciones, es una forma de controlar a las mujeres y ejercer poder sobre ellas mediante la limitación de los recursos económicos, o bien, la explotación laboral.

Este tipo de violencia no es visible ante terceros; no obstante, es sumamente agresivo para las mujeres y les impide llevar a cabo su desarrollo personal y profesional, así como, afectar su libertad, independencia y autonomía. Se produce generalmente en el ámbito familiar, siendo el padre o la pareja los principales agresores.

Si tu pareja te roba dinero o te obliga a darle acceso a tus cuentas de banco para hacer transacciones sin tu consentimiento también es violencia económica. Así como, si se te niega el derecho a saber los detalles sobre el manejo del dinero o los recursos económicos de la familia.

En México todavía es común encontrar a familias en las que se crea que la mujer es la responsable de las labores domésticas, sin recibir una remuneración económica ni posibilidad de generar un propio ingreso. De acuerdo con la Encuesta Nacional de las Relaciones en los Hogares, 13.4 millones de mexicanas han sufrido violencia económica en algún momento de su vida, es decir, 29% del total de mujeres mayores a 15 años.

Con información de El Sol de México

asl