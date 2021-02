Mujeres y niñas, invisibles para el Estado por covid-19

Desde que inició la enfermedad COVID-19, feministas de China, en primer lugar, alzaron la voz por el peligro que ha representado el confinamiento para las mujeres y niñas al estar con sus agresores: parejas, padres o cualquier hombre que sea de su círculo personal.

Desde que la pandemia se ha propagado, la violencia contra la mujer ha ido en aumento también, países como España y Francia han reportado un 25% más de denuncias.

México tampoco ha estado exento de esta situación. Aimée Vega Montiel, investigadora feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, CEIICH, realizó una videocharla titulada Violencia contra las mujeres y COVID: la doble pandemia, en la cual dio a conocer datos que dejan clara la violencia que han estado padeciendo mujeres y niñas durante el confinamiento que estamos viviendo.

La investigación refiere que, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 28 de febrero al 13 de abril, 367 mujeres fueron víctimas de feminicidio, mientras que por COVID-19, han muerto 100 mujeres.

Por su parte, la activista Frida Guerrera reporta que, del 16 de marzo al 14 de abril, se cometieron 209 asesinatos de mujeres, de los cuales, 169 son considerados feminicidios.

Siguiendo con la investigación del CEIICH-UNAM, indica que la Red Nacional de Refugios ha visto incrementada su petición de asilo en un 30% y sus refugios se encuentran entre un 80% y 110% de su capacidad.

Asimismo, analizaron el papel del Poder Judicial, encontrándose con que el 84% de los poderes no contemplaron recursos legales para proteger a las mujeres, según información de la organización Equis Justicia para las Mujeres. Cabe destacar que 22 poderes no consideraron dejar personal de guardia para darle seguimiento a juicios por pensiones, 10 poderes no se ocuparon de garantizar pensiones alimenticias, 15 poderes suspendieron actividades en los centros de convivencia familiar, solo 9 poderes trabajaron en medidas de apoyo a padres que trabajan para que puedan cuidar a sus hijos sin represalias laborales y ningún tribunal previó medidas para personas que estén al cuidado de familiares con COVID-19.

A esto hay que agregarle diversos factores que ponen en serias desventajas a las mujeres y niñas, principalmente como la pobreza, 27 millones de mujeres viven en esta situación y el 92% del trabajo informal está conformado por ellas. La inseguridad alimentaria, el reforzamiento de estereotipos de género como el cuidado de hijos, personas con enfermedad de COVID-19 o cualquier otra, quehaceres domésticos, todas estas tareas recaen en ellas, generalmente. Educación, sobre todo en el ámbito digital, según la Organización Internacional de Telecomunicaciones, 200 millones de mujeres y niñas no están conectadas a la educación digital.

La precarización laboral y riesgo de trabajadoras del sector salud, la mayoría trabaja en condiciones de peligro. Trata con fines de explotación y precarización de la salud sexual y reproductiva, al estar confinadas con sus parejas o cualquier hombre de su círculo cercano, pueden tener embarazos involuntarios. Y las más vulnerables: mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres en prisión y mujeres migrantes. Aquí agregaría a mujeres de la tercera edad, muchas de ellas siguen en la calle, vendiendo generalmente en la informalidad.

La conclusión de este análisis es una alerta a que las mujeres y niñas no estamos contempladas en las medidas diseñadas por autoridades a nivel mundial. Y es preocupante porque en la historia reciente se han tenido epidemias, como el Ébola en África, que debió haber dejado enseñanzas para la protección de la mujer. En este estudio lo menciona al señalar sobre los aumentos de embarazos, el mismo apunte lo hizo la revista científica The Lancet, además de considerar que la experiencia de las mujeres podría ser determinante en el enfrentamiento de pandemias.

Es por ello, que el CEIICH-UNAM, a través de la voz de Aimée Vega Montiel, considera urgente tomar acciones precisas como que los gobiernos pongan al centro de la política a las mujeres y niñas, que exista un plan integral con recursos financieros garantizados, y, sobre todo, que al frente estén organizaciones feministas.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Francia y ONU Mujeres en Nueva York, organizaron la Mesa redonda virtual de mujeres líderes sobre COVID-19 y el futuro, que tuvo como fin debatir y proponer las políticas para garantizar que la actual crisis no profundice más la desigualdad para las mujeres.

Las participantes, entre ellas, Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES), coincidieron en que la pandemia por Covid-19 deja ver que las mujeres tenemos conocimiento, la experiencia y la fuerza para enfrentar los tiempos difíciles, pero no contamos en la toma de decisiones y estamos expuestas a mayor discriminación.

Al igual que la investigación de la UNAM, coincidieron en que la violencia contra las mujeres y las niñas aumenta a nivel mundial, conforme avanza la pandemia pues se combina con tensiones económicas, sociales y por las medidas que restringen el contacto y movimiento, razón por la cual la presencia de la mujer debe ser fundamental en los proyectos de paz y de equidad.

En plena tercera fase, la enfermedad COVID-19 y el confinamiento han dejado ver las desigualdades en toda su grandeza, entre la gente que tiene el privilegio de resguardarse en casa y quienes deben salir a trabajar pues viven al día, entre quienes pueden pedir comida o lo que necesiten a casa y quienes hacen ese servicio, sin embargo, en todo el abanico de desigualdades, las mujeres y niñas seguimos en la primera línea de violencia, enfrentando, como dice el estudio, una doble pandemia.

Aquí la videocharla por si le quieren echar un vistazo:

Yanin Montes

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM, con una pasión particular por la radio y los libros.

Actualmente productora de los programas A todo terreno, El Cocodrilo, Conócete y En Sintonía de MVS Radio.

Lectora con un gusto especial por las novelas, la historia, las biografías y las escritoras, me enriquece la forma femenina de ver el mundo en la literatura.

@Yaninmv