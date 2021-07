Mujeres rockeras que deben estar en tu lista de reproducción

¿Qué mujer rockera es tu favorita? En el Rock las mujeres también tienen presencia y representación, muchas de sus canciones se han convertido en clásicos musicales y muchas son reconocidas mundialmente.

Si bien el rock ha tenido, a lo largo de su desarrollo, una presencia predominantemente masculina, cada vez se escuchan más voces, letras y acordes feministas, dejando huella en la historia, enfrentándose a todo, sin miedos y sin privilegios. Así son las mujeres del rock de las que hoy te damos una probadita para deleite auditivo.

Patti Smith

Un parteaguas en la historia de la música. La historia es otra antes y después de ella. Lo tiene todo: bella y contundente al escribir, grandes dosis de actitud, poeta y punk, como si no fueran suficientes sus virtudes. Aquí una obra maravillosa de la madrina del punk: Piss Factory de 1974.

Siouxie and the Banshees

Y aprovechando que andamos con mujeres punks, mujeres que rompieron esquemas y se enfrentaron a una escena ideada básicamente para hombres, aquí está algo de Siouxie and the Banshees. La líder de esta banda, la inglesa Siouxie Sioux tomó las enseñanzas del maestro David Bowie y logró desarrollar un lenguaje que cambiaba el mensaje de la mujer rockera. La rola es "Mirage" del disco The Scream de 1978.

Juliette Lewis

Belleza, osadía y naturalidad es lo que encontramos en la música de esta mujer a quien hemos visto y admirado en pelis de Quentin Tarantino, Robert Rodríguez y Olvier Stone. Creció en la psicodelia de los setentas, con un padre popular y una madre artista. A los 14 años ya figuraba en las pantallas chicas. En 2003 se consolida como rockera y líder de la banda Juliette Lewis and the Licks. Esto se llama "You are speakin my language" de su a´lbum homónimo del 2015.

Kittie

Esta banda californiana se formó en 1997 por cuatro estudiantes de entre 15 y 17 años. La alineación ha ido cambiando con los años pero su estilo y sello particular siguen sonando como en aquellos años. Sus géneros son el heavy metal, death metal, metal alternativo y el groove metal. Aquí tienen esto que se llama "Spit", de 1999 mostrando una vez más de que están hechas las mujeres en el rock.

Björk y PJ Harvey

Unas reinas que crecieron en el rock y que siguen experimentando de manera libre e independiente. Escogimos esta rola para matar tres pájaros de un tiro y mostrarles el trabajo de estas maravillosas músicas: Tori Amos, Björk y PJ Harvey en su versión, en vivo de Satisfaction, original de los Rolling Stones e interpretada por pura mujerona guapa, madura y talentosa. Deleite puro.

Y bueno, por hoy con estas mujeres tenemos suficiente regocijo. Obviamente no podemos hablar de mujeres del rock sin hacer grandes menciones al respecto: Janis Joplin, Joni Mitchell, Lita Ford, Simonne Simmons, Nina Jagen, The Gossip, Blondie, Throwing Muses, The slits, Goldfrapp y muchas, muchas más también mexicanas, pero si ustedes nos lo permiten, tendremos más entregas de mujeres rockeras, pues nos falta bastante por recorrer...