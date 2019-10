Mujeres rescatan vestigios mayas

"Yo soy parte de esto porque vengo a trabajar y conozco los lugares, me siento orgullosa. De antes cuando estaba chica decía mi abuela en Uxmal hay muchas cosas bonitas, hay figuras de piedra, de tortuga, de cascabel, ella venía a trabajar aquí y yo le preguntaba ¿de verdad está bonito abuela? -Ella me decía- Sí esta bonito nena si llegas a verlo algún día y ya me morí vas a ver todo lo que te conté y así fue, era cierto".