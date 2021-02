Mujeres que han realizado los mejores shows de medio tiempo

Ayer se celebró el Super Bowl LV, un evento deportivo que reúne a las y los aficionados del fútbol americano de todo el mundo, y también a aquellos que disfrutan de los grandes espectáculos musicales.

En esta ocasión el show de medio tiempo estuvo en manos de The Weekend, un cantante, compositor y productor canadiense que se ha ganado un lugar entre los cantantes más reconocidos de la música pop. Fue conocido alrededor del mundo por su canción "Blinded by the light", que se viralizó especialmente por un Challenge en la red social TikTok.

Las opiniones sobre su actuación están polarizadas, por un lado algunos opinan que fue un gran show en medio de una pandemia, otros opinan que el performance dejó mucho que desear.

Los mejores shows han sido interpretados por mujeres

Lo cierto es que los mejores shows de medio tiempo han sido interpretados por mujeres. Mientras que a los hombres muchas veces solo se les exige salir a cantar y estar en el medio de escenarios bien preparados, de las mujeres se espera que además de cantar, bailen espectacular, se cambien de vestuario en varias ocasiones y hasta toquen instrumentos. Es por ello que los mejores shows de medio tiempo son aquellos que están en manos de artistas mujeres. Aquí te contamos sobre los más impresionantes:

Madonna

En el Super Bowl XLVI celebrado en 2012, la reina del pop, Madonna enloqueció al estadio con su presentación de medio tiempo. Su entrada al estilo de una diosa egipcia hizo que nadie le quitara los ojos de encima. Además estuvo acompañada de LMFAO y Niki Minaj.

Beyoncé

Tan solo un año después de la presentación de la reina del pop, la famosa cantante Beyoncé brilló en el escenario e impactó con el increible espectaculo visual que logró en compañía de sus bailarinas.

Katy Perry

La actuación de Katy Perry en la final de 2015 es, sin duda alguna, de las más memorables en la historia de los Super Bowl. Un espectáculo colorido con botargas, cambios de vestuario e incluso un león gigante y dorado que caminaba marcaron para siempre el show de medio tiempo, poniendo la vara muy alta para los artistas de los siguientes años

Lady Gaga

Lady Gaga impresionó a los espectadores durante el Super Bowl LI, celebrado en 2017. Su entrada espectacular con la que simuló haber bajado desde el punto más alto del estacio encendió a la audiencia desde el primer momento. Su show de medio tiempo sin duda estuvo a la altura de la reconocida artista que es.

Shakira y Jennifer Lopez

El año pasado el medio tiempo estuvo dominado por la energía latina. Shakira y Jennifer López impresionaron con su baile y canto en presentaciones donde el poder femenino estaba presente.









Ellas son las mujeres que han dominado el escenario del Super Bowl y hecho historia con sus impresionantes presentaciones, ¿cuál es tu show favorito?