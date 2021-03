Mujeres privadas de su libertad víctimas de la guerra contra el narco

"Las mujeres olvidadas de la guerra contra el narco" fue el informe que presentó la asociación Asilegal con el objetivo de visibilizar a las cerca de 10 mil mujeres privadas de su libertad por el fuero federal como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico iniciada en México por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presentación del informe tuvo como invitadas a la co fundadora de las Constituyentes Feministas Mx, Yndira Sandoval; la periodista y escritora Daniela Rea; la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle; la abogada y directora general en la Comisión de Derechos Humanos Hilda Tellez y la coordinadora de incidencia de Asilegal Verónica Garzón.

¿Quiénes son las mujeres que están detenidas?

"Mis motivos por cometer los delitos fueron las precarias condiciones económicas, pues no tenía dinero para sacar a mi hijos adelante. Me involucré porque una señora en el tianguis me vio con mucha angustia y me presentó con gente que se dedicaba a eso. Este viaje en el que me detuvieron era el octavo. Era muy difícil llegar a mi casa y ver que no tenía nada en el refri. No me arrepiento", testimonio del informe leído por la periodista Daniela Rea.

El 96 por ciento de las mujeres entrevistadas privadas de su libertad por delitos relacionados al crimen organizado y narcotráfico son jefas de familia, el 86 por ciento madres y el 78 por ciento tuvieron hijos en edad adolescente, entre 14 y 19 años, según el informe de Asilegal.

¿Sabías que en nuestro país hay miles de mujeres sin sentencia olvidadas en las prisiones, víctimas de los encarcelamientos masivos de la Guerra contra el Narco?

"Nos han querido vender el discurso de la seguridad a costa de la vida de otras personas", afirmó la periodista y señaló que la estrategia del gobierno ante la búsqueda de seguridad es "una promesa que no llegará y castiga la vida" una forma perversa.

En la presentación se discutió la situación de violencia, dolor y precariedad que las mujeres en México enfrentan. Yndira Sandoval señaló los distintos rostros que tiene la guerra contra el narcotráfico y los patrones en la violación de los derechos humanos durante la detención de mujeres, haciendo referencia a las detenciones arbitrarias, el abuso de prisión preventiva y la dispersión geográfica.

"El juicio de reproche y mayor condena fue el no cumplir con el rol de ser mujer", dijo Hilda Tellez y explicó la recriminación que sufren las mujeres privadas de su libertad por no adaptarse a los estándares sumisos que exigen de su género. La falta de participación y de poder de las mujeres las vulnera y las "coloca en un espacio particular en el que son utilizadas tanto por el narco como por las autoridades", sostuvo Verónica Garzón.

Las mujeres representan un 10% de personas privadas de su libertad; no obstante, sufren un contexto de misoginia, violación a derechos humanos, sesgos institucionales y obstaculización de su autonomía, lo señala Asilegal.

La diputada Martha Tagle resaltó la importancia de los testimonios de mujeres que reúnen el informe y explicó que sirven para dar a conocer la realidad que viven. Asimismo incitó a que se debe seguir insistiendo en tener políticas públicas con perspectiva de género.

"Esta lucha y la intención del informe es eliminar espacios donde nos han violentado o abandonado y buscar recalcar que en la sombra les dejaron y creyeron que ahí se iban a quedar", concluyó Verónica Garzón.

Elia Almanza, periodista y moderadora de la mesa invitó a sumar los esfuerzos y voltear a ver los sectores vulnerables. El informe de Asilegal propone visibilizar con testimonios y cifras la criminalización de la pobreza y los reflejos de violencias que han vivido las mujeres a lo largo de su vidas, indicó Daniela Rea.