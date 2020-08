Mujeres policía, abren brecha para las que vienen

Úrsula López, mujer policía de la Ciudad de México, recuerda la anécdota como si fuera ayer. "Una vez me estaba quejando por estar cansada y me dijo mi papá ¡Ay hija! Es que ese trabajo que escogiste es para los hombres. Pero ahora que él me ve contenta, se siente orgulloso de verme realizada y haber escalado". Son las mujeres adscritas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Unidad General de Prevención del Delito. Y así narran sus experiencias en tres unidades diferentes; aunque cada relato retrata en general los retos que implica ser mujer y policía.

Policía Segundo Norma Cortés, en la Unidad Graffiti

"Somos mujeres que estamos al frente como cualquier policía hombre y hay más mujeres atrás de nosotros. Estamos abriendo brecha para otras y podemos escalar más alto donde a lo mejor antes no podíamos pasar de ciertos niveles. Ahora estamos abriendo camino".

"Dentro de mis labores estaba en policía antimotín, cubriendo manifestaciones y ahí nos agreden no importando si eres mujer u hombre. No obstante, es una parte bonita porque puedes defender a personas que igual y no se pueden defender solos".

Lee: ¡No son enemigas! las policías también sufren violencia machista

"Ahora estoy en Unidad Graffiti para la recuperación de espacios públicos donde vemos demasiados espacios deteriorados porque no hay conciencia de la ciudadanía. Hoy el graffiti ya no es ilegal sino un mural artístico; y es muy padre estar aquí aunque hay menos mujeres por el simple hecho de que es una actividad de hombres pues ellos pueden salir en la noche o madrugada a hacer estas pintas. Y para una mujer no es tan fácil que salgan a esas horas o que sus padres se los permitan. No nada más somos policías también somos madres, hijas, esposas. Cubrimos varios roles y es difícil".

"Tenemos la misma preparación que un hombre, las mismas materias en la Universidad, en el ejercicio nos preparan de la misma forma. No hay distinción ni preferencias, sea en la academia o en la universidad. Aquí no hay de qué tú eres mujer y tú tienes que estar sentadita, no. Todos parejos".

Lee: La violencia que incomoda

Policía Segundo Norma Lizeth, Brigada Animal

"Somos mamás que también, después del trabajo, tenemos que llegar a ver a nuestros hijos; y a veces los tenemos que dejar con familiares para que nos lo cuiden. Navidades que no podemos estar con ellos para poder estar aquí que también nos gusta este uniforme que nos engrandece pues dejamos a nuestra familia para apoyar a otra durante nuestra labor".

"Saliendo del servicio es córrele vete por el hijo a la escuela, vete al mercado a hacer las compras. Durante nuestro servicio hay que trabajar y dar al cien, me gusta mucho lo que realizo como mujer policía para cumplir con mi rol profesional y el de mamá".

"Nuestros horarios, como en toda familia, hay reuniones de cumpleaños en las que a lo mejor me toca trabajar. Y si en un cumpleaños de mi hijo no puedo estar festejando con él, tengo que compensárselo otro día. Hay navidades en las que no estoy con mi familia por estar en el servicio trabajando pues se da mucho que en diciembre la gente lastima a los perros con los cohetes y tenemos que ir por ellos para que los atienda el veterinario".

Policía Segundo Nayeli García, Alcoholímetro (Conduce sin alcohol)

"Para nosotros no hay Navidad ni Año Nuevo pues en esas fechas es cuando más accidentes hay por la ingesta de alcohol. Y tenemos que estar pendientes para evitar este tipo de accidentes, aunque para la ciudadanía es molesto y no lo entiende porque están en la convivencia familiar o festejando. Para nosotras no hay ese festejo, pero hacemos nuestro trabajo con orgullo y cuando algún ciudadano nos agradece, con eso nos vamos por servidos".

"Detrás de nosotros también hay una familia que nos está esperando en esas fechas; o que nos está preocupando porque nosotros llegamos con bien a nuestro domicilio. He tenido que ver cómo personas, por la ingesta de alcohol, han arrollado a compañeros nuestros que están en los puntos de alcoholímetro. Y ese es un compañero que a lo mejor ya no llegó a su casa. Tenemos que aprender a ser policía en nuestro trabajo; madre, hija o esposa en nuestra casa y tenemos que aprender a trabajar esos roles de diferente manera y no llevar preocupaciones del trabajo a la casa y viceversa".