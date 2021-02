Mujeres NoMo: El derecho a decir NO a la maternidad

Las mujeres que decide no tener hijos se enfrentan a los estigmas sociales (Especial)

La cifra de mujeres que no quieren tener hijos ha aumentado en las últimas décadas, las razones por las que toman esa decisión son muchas y todas son completamente válidas porque cada una de nosotras es dueña de su cuerpo y de su vida. La maternidad es muy personal y si tú has elegido no vivirla entras en el sector que ahora se ha denominado “mujeres NoMo” derivado del inglés “No Mother”.

Hace muchos años ser madre y ama de casa era el proyecto de vida de la mayoría de las mujeres, pero en la actualidad la tasa de fecundidad ha bajado de siete a dos hijos en promedio, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), principalmente en mujeres que viven en contextos urbanos y tienen un mayor nivel profesional.

A pesar de que hay mayor apertura, el estigma es uno de los problemas que podrías enfrentar. Quizá alguna de tus tías te pregunte en una reunión familiar “¿Por qué no quieres tener hijos?” o tu amiga que está casada te asegure que ser madre “es lo más maravilloso que hay”, pero recuerda que la decisión siempre es tuya y nadie puede hacer sentir mal por eso.

En cuestión de salud hay muchos mitos que refieren que no tener hijos te puede causar cáncer u otras enfermedades, pero debes saber que no existe evidencia científica que justifique estos señalamientos, así que puedes estar tranquila, sólo recuerda llevar un estilo de vida saludable.

Tania Rocha Sánchez, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta en la Gaceta UNAM que “hasta hace poco no había en español un concepto equivalente que diera nombre a esa condición, por lo cual se hablaba de mujeres sin hijos, que implicaba la idea de que a esas mujeres les faltaba tener un hijo, por lo menos, para estar completas. Apenas en los últimos años se ha popularizado el concepto ‘no maternidad’ para nombrar y reconocer el deseo de las mujeres de no tener hijos”.

Si has tomado esta decisión, no eres la única, ya que la canciller de Alemania, Ángela Merkel; las actrices Cameron Diaz y Renée Zellweger, la cantante Miley Cyrus y la presentadora Oprah Winfrey han expresado que no quieren embarazarse.

Ya sea porque tu prioridad es tu carrera profesional, porque no sientes instinto materno, porque no quieres perder tu figura con el embarazo o simplemente porque no quieres, recuerda que nadie debe hacerte sentir egoísta ni tiene el derecho a obligarte a cambiar de opinión. Tener hijos es una elección que sólo te corresponde a ti.