Mujeres narran historias de violencia de género en TikTok; reto favorite crime

En TikTok mujeres han utilizado la canción "Favorite crime" de Olivia Rodrigo para contar sus historias de abuso.

"Me tomé un montón de patillas del día siguiente por que el señor no se quería poner condón" (sic), escribió una de las usuarias.

"Le dije a mi mamá que tenía una alergia o algo para que no se diera cuenta de que intento ahorcar el cinturón de seguridad de su carro" (sic), escribió otras de las usuarias.

Las publicaciones de las usuarias van a acompañadas de la canción de Olivia Rodrigo "Favorite crime" apela al amor romántico. En la letra Olivia habla de una relación y justifica que por amor se dejó tratar así. "Sabes que te amaba tanto. Dejo que me trates así... Hice esas cosas, sólo para poder llamarte mío", dice su letra.

Lee: "No me baja de 'golfa' y luego me trata bien": círculo de la violencia

La tendencia fue identificada por una usuaria de Facebook quien dijo sorprenderse de tantas historias de violencia que las mujeres soportan por amor "porque se ha normalizado tanto que quizá todas hemos pasado por alguna".

DIVERSOS TIPOS DE VIOLENCIA

El tipo de violencia que narran estas jóvenes van desde violencia física, psicología, sexual y económica.

"Cuando le decía a mi mamá que no había comida por que no tenía hambre, pero no me sobraba dinero para comer por que el wey me cobraba la gasolina"

"Yo le ofrecí pagarle mujeres para que tuviera relaciones s3xual3s sólo porque a mi no me daban ganas por mis pastillas antidepresivas y así no se sintiera mal".

"Tuve que fingir que mi player se ensució porque me caí en tierra, para no decir que él arrastró en la banqueta"

Una de las usuarias, narra en imágenes que se hizo la rinoplastia ya que su pareja, como lo hace entender, le gustaban "las niñas con nariz respingada".

Lee: Claves para saber si vives en una relación tóxica

@conejita_marce1 ? favourite crime austin city limits - zoe (taylor´s version)

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En el caso mexicano, 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia psicológica 17% sexual y 15% física. Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN).

El mito de la "buena mujer" o de la "buena esposa/novia" —basado en concepciones equivocadas sobre los roles de género— conduce a que muchas mujeres soporten y sobrevivan por mucho tiempo situaciones de violencia en sus propios hogares o noviazgos, adjudicándose incluso la culpa por los problemas que se dan en su relación.