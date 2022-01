¿Mujeres ganaron visibilidad en el cine?

La temporada de premiaciones a las mejores producciones cinematográficas están causando conversaciones sobre la inclusión de las mujeres en la industria del cine. Las mujeres han sido galardonadas principalmente en las categorías de actuación.

Tras el anuncio de las mujeres ganadoras o nominadas, expertas de cine señalan que las nominaciones dan esperanza a que con el paso del tiempo, el talento de las mujeres involucradas en la producción de cine están impulsando la industria hacia un gremio más equitativo.



Detrás de cámaras

Ante las nominaciones de los premios Óscar 2022 y las premiaciones de los Golden Globes, cineastas destacan que quienes están detrás de las cámaras también han sido parte importante de la lucha por el reconocimiento de las mujeres en el arte cinematográfico.



Las nominaciones señalan que de las 8 categorías mixtas sobre cine de los Golden Globes 2022, solamente tres de los largometrajes nominados fueron dirigidos por mujeres, mientras que solamente una mujer fue nominada a mejor guionista así como en la categoría de mejor banda sonora.

The Power of the Dog ("El poder del perro") fue elegida mejor película de drama, la dirección estuvo a cargo de Jane Campion, quien también fue ganadora en la categoría de mejor dirección.

Lee: Dulcísimo Ovario, el festival de cine y video femenino

¿Serán más incluyentes los Óscar 2022?

En la industria del cine, parece que los Golden Globes son la antesala de los Oscars, ya que se cree que quienes resultan ganadores de estos premios son quienes probablemente serán galardonados por la Academia.



Entre las especulaciones se menciona que solamente serán siete directoras nominadas a mejor dirección.

Tatiana Huezo ha sido reconocida por su trabajo en el cine documental. Fotografía tomada de internet.

Tatiana Huezo es una directora salvadoreña-mexicana, quien en 2017 se convirtió en la primera mujer en ganar el premio a mejor dirección en los Ariel. Con su largometraje más reciente, Noche de fuego, es la candidata de México para el Oscar en la categoría de mejor película internacional en los Premios de la Academia de 2022.



De llegar a ser nominada oficialmente, Tatiana Huezo se convertiría en la primera mexicana en competir por el premio en esa categoría. Ante esto, la cineasta insiste en que aún queda trabajo por hacer pues de los más de 100 largometrajes mexicanos producidos en 2020, cuando la industria se vio afectada por la pandemia, el 17% fueron dirigidos por mujeres, frente al 20% en 2019 y el 25% en 2018 según cifras oficiales.

"Todavía falta mucho, todavía no es igual", dijo Huezo para el New York Times. "Y ojalá que lleguemos ahí porque se va a enriquecer muchísimo el cine".

Mexicanas en el cine

La película dirigida por Tatiana Huezo está disponible en Netflix. Fotografía tomada de internet.

Lee: Cine con óptica femenina, conoce a estas directoras mexicanas de cine

La cinematografía se expandió a medida que evolucionaba la sociedad. En México, tras la explosión del movimiento feminista y la aparición del movimiento #MeToo, la industria del cine mexicano también ha encontrado las consecuencias de las violencias machistas que se ejercen en el gremio, según cineastas feministas.

Un ejemplo de ello son las denuncias que han surgido desde el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), ante esto, estudiantes y ex estudiantes se han organizado para la creación de un espacio feminista llamado "Las Landetas".

La colectiva se ha encargado de visibilizar las denuncias de abuso sexual, acoso y discriminación, además han dado voz a testimonios de ex estudiantes. Algunos de los testimonios mencionan que hubo una época en la que los rodajes eran presididos por hombres no sólo en el CCC sino también en otras escuelas de cine.

"Eran hombres que minimizaban el trabajo de las mujeres, y lo hacían público", dijo Maricarmen de Lara, cineasta feminista y profesora que fue directora de la escuela de cine en la Universidad Nacional Autónoma de México de 2015 a 2019, agregó que unos cuantos eran además violentos.





"Había algunos fotógrafos que ni siquiera aceptaban una asistente de fotografía mujer" dijo Lara para el New York Times

Lee: 15 películas para conocer la lucha feminista