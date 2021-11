Mujeres filósofas que tal vez no conocías

Cada 18 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Filosofía, una fecha importante para la reflexión sobre el aporte de las mujeres a la filosofía.

¿A cuántas mujeres filósofas conoces? Si la filosofía no es tu especialidad, seguro recordarás nombres como Aristóteles o Descartes de tus clases de secundaria o la preparatoria, pocas son las veces que en los cursos básicos se incluyen las aportaciones de las mujeres, muchas de ellas incluso han quedado en la sombra.

Hay una característica importante en las reflexiones de las mujeres de la filosofía, la mayoría teorizaron sobre el ser mujer y la relación de la condición femenina con la religión, el Estado y la academia. La mayoría de ellas fueron feministas.

Aunque seguramente conoces a personalidades como Simone de Beauvoir, autora del libro "El segundo sexo", e intelectual que acuñó la frase "No se nace mujer, llega una a serlo", existen muchas otras mujeres que hicieron grandes aportaciones a la filosofía y que a pesar de eso, son poco conocidas. Aquí te contamos de algunas:

Sophie de Grouchy (1764-1822)

Filósofa francesa del siglo XVIII que asisitó a la escuela a escondidas para aprender varias lenguas. Escribió The Letters on Sympathy, donde habla de cuestiones filosóficas morales, políticas y jurídicas importantes. Lamentablemente, muchos de sus textos fueron publicados de forma anónima.

Christine de Pizan (1364-1430)

Christine de Pizan fue una mujer que, para su época, defendía ideas revolucionarias, creía que la inferioridad femenina no era natural, y que si las niñas tuvieran una educación igual a la de los niños, aprenderi´an y entenderi´an las dificultades y las sutilezas de todas las artes y las ciencias tan bien como los hombres.

Escribio´ La ciudad de las damas (1405), donde buscó demostrar que la falta de formacio´n académica era el u´nico li´mite del ge´nero femenino. Además, compuso canciones y escribió poesía.

Carol Gilligan (1936)

Carol Gilligan nació en New York y es feminista, filósofa y psicóloga.Su obra In a different voice es un análisis de las diferencias entre los roles morales de género de niños y niñas. Carol han inspirado la investigación feminista pacifista, al mediar no por una ´no acción´ sino por una acción no-violenta, que no destruya, que atienda al contexto y no a los principios, y que preste ante todo atención al cuidado.

María Zambrano (1904-1991)

Filósofa y ensayista española, su obra no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX.Después de un largo exilio (en Francia, México, La Habana y Roma). Fue discípula de importantes filósofos de la época, como José Ortega y Gasset, Manuel García Morente, y Xavier Zubiri.

La ensayista participó en varios movimientos estudiantiles y comenzó a publicar artículos sobre su pensamiento filosófico en periódicos como El Liberal y La Libertad. Hizo parte de la Federación Universitaria Escolar y aquí comenzó su participación activa en movimientos con ideas republicanas, contra la desigualdad y a favor de la libertad.

Ayn Rand (1905-1982)

Filósofa y escritora estadounidense.Fue una de las primeras mujeres guionistas en Hollywood y es conocida por sus obras filosóficas y de ficción. Desarrolló un sistema filosófico conocido como objetivismo, ella consideraba que el objetivismo era "te dice cómo vivir tu vida, cómo conseguir las cosas, cómo ser feliz. Te dice los principios fundamentales por los que puedes tomar tus propias decisiones", así lo afirmó en entrevista para el programa Tomorrow with Tom Snyder en julio de 1979.

Philippa Foot (1920-2010)

Es considerada la fundadora de la ética de las virtudes contemporáneas, una corriente creada originalmente por Platón. Sus artículos trataron temas de metaética, psicología moral y ética aplicada.La producción filosófica de Foot, durante más de 50 años, muestra su opinión definida: una fuerte oposición al subjetivismo en ética.

Simone Weil (1909-1943)

Su persistente deseo de verdad y justicia la condujo a hacer parte de academias de élite y fábricas; la política y soledad espiritual. En algunos momentos fue activista, pacifista, militante, mística y exiliada: pero en todo momento, durante su investigación de la realidad, siguió siendo filósofa.

A lo largo de su vida, su ideología pasó de pacifista radical hasta evolucionar a sindicalista revolucionaria. Escribió obras sobre el rol de la mujer trabajadora, la religión y poemas místicos.









