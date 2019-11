Mujeres e indígenas víctimas de la violencia en Bolivia

"Me amenazaron con gasolina, con fuego, si no les daba la contraseña de mi celular, me dijeron ¡Tú eres masista! ¡Eres infiltrada! ¡De dónde eres!, querían saber si era de Santa Cruz. Llamaron a sus jefes, decían van a venir del Comité Cívico", detalló la gremialista.