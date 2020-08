Mujeres deben decidir sobre sus cuerpos, no los ministros: catedrática

La mujeres son quienes deben decidir si quieren ser madres o no, no la Corte, dijo en entrevista la catedrática de la UNAM, Leticia Bonifaz, en referencia a la decisión en contra al proyecto por la despenalización del aborto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara, donde no se abrió espacio para al discusión.

Al respecto, Bonifaz dijo para La Cadera de Eva que la decisión de abortar o no debe ser de las mujeres y no de los ministros.

"Fue la visión patriarcal la que llevo a esa decisión", acusó Bonifaz.

Hubo muchas expectativas

El 29 de julio hubo mucha atención en la toma de decisión de la Suprema Corte, "había mucha expectativa, ya tenía algunos años, esperando para que se retomaba el debate, señaló la abogada.

La decisión de la corte fue criticada porque no se discutió el proyecto. Leticia Bonifaz escribe en su columna "la omisión legislativa derivaba, según la prominente del amparo, de las acciones contenidas en la aleta de violencia de género decretada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicada la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 13 de siembre de 2017".

Las dos alertas que existen en Veracruz se dieron el 23 de noviembre de 2016 en varios municipios y la segunda, "la que motivó el amparo, figura prevista en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia".

En la segunda alerta se previó realizar la modificación de los artículos 149, 150 y 134 del Código Penal de Veracruz, implementar la Ley General de Víctimas y hacer efectiva ala NOM 046 para la adecuada y diligente atención a víctimas de violencia sexual garantizando el acceso a la Interrupción legal del embarazo (ILE) por violación, describe en su columna la abogada.

La Corte no tomará en cuenta la gente que estará en la calle

Fue la visión patriarcal la que no permite que se aprueben leyes a favor de los derechos de las mujeres, "no la forma", dijo en entrevista la abogada. En realidad es la madre quien debe decidir, no los ministros.

Ahora habrá que esperar como formule el proyecto el siguiente juez al que a quien se le turnó.





"El ministro tiene que hacer un nuevo proyecto, esto no debe quedar ahí sino que los funcionarios tanto diputados como senadores deberían estar vigilando que se cumplan estas leyes para que se protejan los derechos de los niñas y las niñas", señaló la catedrática.

Para la abogada es cuestión de voluntad política. La Corte no se fija en lo que está pasando en las calles, ni siquiera debería pasar eso, sino que las autoridades tendrían que garantizar los derechos de las mujeres.