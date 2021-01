Mujeres de Morena piden suspender registro Salgado Macedonio

Un promedio de 200 feministas de Morena entre quienes se encuentran diputadas federales, regidoras, alcaldesas y militantes en todo el país, continúan esperando respuesta del presidente de su partido, Mario Delgado, a 6 días de haberle enviado una carta en la que solicitaron suspender el registro del senador con licencia Félix Salgado como aspirante a la gubernatura de Guerrero.

Las mujeres de #Morena luchamos por la paz, la justicia y vidas libres de violencia.

Me sumo al posicionamiento dirigido a @PartidoMorenaMx

Si tocan a una, respondemos todas.@wzuloag pic.twitter.com/PzO2rtMlXQ — Laura Imelda Pérez Segura (@LauraImiPerez) January 8, 2021

En entrevista con La Silla Rota la diputada Lorena Villavicencio, una de las firmantes de esta misiva e integrante del grupo legisladoras de la paridad, explicó que siguen esperando respuesta por lo que adelantó que mañana durante la sesión permanente del Congreso, abordarán el tema mediante un punto de acuerdo.

"No hemos tenido una respuesta formal y estamos en espera de lo que determine la comisión de honor y Justicia que determine la investigación correspondiente. Él (dijo en referencia a Salgado Macedonio) debería retirarse de la candidatura. Y aunque ese ha sido su sueño político, su sueño no puede estar por encima de los derechos de las mujeres, de su integridad de su dignidad no puede convalidar conductas agresivas, la negación de la justicia a las presuntas víctimas de estos hechos y su sueño no puede impedir que se haga una investigación a fondo porque estamos hablando de mujeres que han sido afectadas según su dicho", afirmó

"De entrada jamás pondré en duda las denuncias que presenten las mujeres afectadas, porque eso contribuye a la impunidad. Lamento que deban ser revictimizadas en este momento por la reapertura de un tema público ante la falta de justicia de la Fiscalía de Guerrero", dijo.

La carta fechada el 6 de enero y difundida en las redes sociales de algunas de las firmantes expone tanto a Delgado como a la secretaria funciones, la también senadora con licencia Citlalli Hernández, que si en realidad el partido oficialista es parte del cambio, debe resolver a la brevedad el tema. "Preocupa e indigna que, no obstante que existen acusaciones y denuncias en contra del senador Félix Salgado, las cuales han sido documentadas, se le haya permitido participar en el referido proceso de selección y posteriormente beneficiado en los resultados de la encuesta realizada", precisa la carta.

"Como militantes buscamos los mejores perfiles para fortalecer nuestra plataforma"

Destacan que su defensa es el compromiso para luchar por erradicar todo tipo de violencia. "Como militantes buscamos los mejores perfiles para fortalecer nuestra plataforma y resultados en el 2021... No seremos nosotras quienes avalemos o salgamos a defender lo indefendible, cuando busquemos el voto a favor de los candidatos respecto de los cuales existen dudas sobre su perfil y probidad, así hayan ganado por medio de una encuesta", advirtieron. Finalmente solicitaron que además de retirarle la candidatura a Salgado, éste no regresé al Senado y continúe con su licencia.

Villavicencio destacó que la postura de las firmantes se encuentra al margen de favorecer a otros candidatos, específicamente a Amílcar Sandoval el otro aspirante que perdió la encuesta y cuyo nombre fue polémico por ser hermano de la secretaría de la Función Pública Irma Eréndira.

"El tema de justicia se encuentra al margen de las candidaturas, como responsable de la subcomisión de violencia de género y feminicidio no podemos convalidar de ninguna manera, cualquier conducta que implique una agresión a la dignidad y derechos de las mujeres en términos generales. No vamos a permitir que no se aplique lo que es ya un lineamiento del INE que es la declaración 3 de 3, por lo que exhortó al instituto a que aplique este lineamiento".