Mujeres aportan más a la economía del hogar desde los trabajos de cuidado

A raíz del confinamiento por la pandemia de covid-19 las mujeres han tenido que enfrentar dobles o triples jornadas laborales, si se cuenta la labor de cuidados al interior de las familias y el trabajo doméstico.

El repunte en las labores domésticas y de cuidados en los hogares, como consecuencia de la emergencia sanitaria ha sido enfrentada principalmente por las mujeres de cada familia, y aunque generalmente se trata de actividades no remuneradas, esto no quiere decir que no sean un aporte significativo a la economía.

De acuerdo con datos oficiales el valor económico de estas actividades realizadas por la población de 12 y más años de edad se incrementó de 22.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 a 27.6% durante 2020. Se trata de la participación más alta desde al menos 2003, cuando inician los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De este monto, las mujeres contribuyeron con 73.3% del valor económico y los hombres aportaron 26.7%, es decir, las mujeres participaron 2.7 veces más, de acuerdo con los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México 2020, publicados por el instituto.

"Esta publicación permite observar los impactos por el shock que hemos tenido a raíz del confinamiento, que cambió la forma en que los hogares han venido satisfaciendo sus necesidades a través de las horas de trabajo no remunerado y las nuevas condiciones, de enfrentar sus necesidades y satisfacer y obtener bienestar para ellos mismos", dijo Francisco Guillen, director General Adjunto de Cuentas Nacionales del Inegi.

Las actividades que presentan la mayor contribución al valor económico del trabajo no remunerado de los hogares corresponden a los cuidados y apoyo, con 27.9%, seguido de la actividad de proporcionar alimentos, con 21.8%, y las actividades de limpieza y mantenimiento de la vivienda, que contribuyen con 20.7% del total.

Aumento de horas en las labores domésticas

El año pasado se presentó un aumento de horas en las labores domésticas y de cuidados, así como una disminución en las actividades que requieren de traslados fuera de la vivienda.

Las actividades que mostraron mayor crecimiento en horas fueron cuidados de salud dentro del hogar, con una variación de 9.4% en 2020 frente a 2019; continuando con la limpieza y mantenimiento de la vivienda, con 7.5%; las actividades de apoyo a otros hogares, con 7.3%, así como las tareas de alimentación, con 4.8%.

En contraste, las actividades de trabajo voluntario disminuyeron 13.8%; seguidas de los cuidados generales, ayuda escolar y apoyo, que incluye traslados y acompañamiento, al retroceder 6.2%; mientras las compras y administración del hogar se redujeron 3.6%.

