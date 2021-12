Mujer se suicida tras ser abusada por siete hombres

"Desde hacer roncar una moto en la puerta de mi casa hasta pasarse el rastrillo de la máquina de cortar pasto por los testículos, haciendo gestos. Todas las mujeres parientes de ellos defendiendo a los violadores, filmándome a mí con todos mis chicos y los de ella, hostigándonos, pasando por nuestra calle, gritándonos ´putas´, ´drogadas´", contó Sandra, madre de la víctima. "Quiero dejar en claro algo: Yo no me voy a matar. Si algo me pasa, me lo hicieron. Me llega a pasar algo y es porque me mataron", alertó.