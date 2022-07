Mujer pide juguete sexual y así lo recibe; acusa a la empresa en redes

¿Te imaginas pedir en línea un juguete sexual, no puedas recogerlo tú, tengas que pedirle el favor a alguien y te llegué sin envoltura? No habría porque apenarse de eso, pero en una sociedad conservadora en la que vivimos, podría darnos pena.

Una mujer compartió en Twitter que compró un juguete sexual en línea. La forma en que se lo entregaron fue indiscreta.

Al revisar la publicación pareciera que pude ser una estrategia de marketing, además, una fotografía similar había sido publicada en 2020.

Ante el reclamo en redes, AliExpress España, la empresa donde adquirió el juguete respondió con humor y cierta ironía:

“De nada, Andrea. Disfruta la lamparita de noche”.

La conversación generó atención de usuarios y el tuit ya registra 23 mil reacciones.

Lee: Juguetes sexuales, aliados en el autoconocimiento y el placer

JUGUETES SEXUALES

Los juguetes sexuales son aparatos creados con una única finalidad: brindar placer. No obstante, muchas veces también resultan ser buenos aliados para la autoexploración de nuestro cuerpo y por lo tanto, para el autoconocimiento.

Lee: ¿Los juguetes sexuales me hacen perder sensibilidad?

“Los juguetes sexuales nos ayudan a conocernos, a saber qué siento en mi vulva, en mi pezón, en mi clítoris, en mis labios, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta”, explicó Beatriz, “nos permiten conocernos y tener más apertura a saber que no dependemos de otra persona y que nuestro placer no depende de un pene”, dijo en entrevista Beatriz Osnaya, periodista y apasionada por la sexualidad libre, justa e informada, quien además forma parte de meibi, una plataforma de educación sexual y sex shop.