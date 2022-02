Mujer le hace una broma a su novio, él termina confesando que le es infiel

En TikTok una mujer se volvió viral al compartir la historia de cómo se enteró de que su novio le era infiel. Todo comenzó con una inocente broma con la que solo quería divertirse, lo difícil vino después, cuando el hombre le confesó que él le era infiel.

Lajoven le hizo una broma a su novio haciéndole creer a su novio que quería terminar la relación. La usuaria @a._bhabie mostró la conversación que tuvo con su pareja mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, donde el clip se viralizó, superando las 2.8 millones de reproducciones y generando toda clase de reacciones.

"Tengo que decirte lo que tengo en mente. Algo sobre nosotros. No parece bien en estos días", empezó diciendo a su novio la mujer, que de esta forma quiso sumarse a la moda viral de enviar a tu pareja un fragmento de la canción "I Gotta Go My Own Way" de High School Musical, una canción que habla de una ruptura.

LEE: ¿Debería decirle a mi amiga que la engañan?

Sorprendido, el novio le dijo a la chica que no entendía su mensaje, pero ella siguió con la broma. "La vida sigue interponiéndose. Cada vez que lo intentamos, de alguna manera el plan, siempre se reorganiza", continuó.

El novio de la chica seguía sin entender lo que ocurría e incluso le dijo que estaba a punto de tomar un taxi para ir a verla. Ella, por su parte, mantuvo el personaje y dijo: "Tengo que seguir adelante y ser quien soy".

Sin embargo, su actitud cambió cuando el joven le preguntó: "¿Ella te dijo que te engañé?". De inmediato, ella le agradeció por haberle revelado la verdad.

¿Terminaron?

Pese a que muchos creyeron que la pareja iba a cortar, ambos siguen juntos ya que se trató de una broma de parte del novio. Aún así, más de un internauta creyó que se trataba de una buena excusa para salir del paso antes de revelar una dura verdad, ¿tú qué piensas?

Con información de: Mag.