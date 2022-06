Mujer crea reglas para quienes quieran conocer a su bebé

Mediante un vídeo de TikTok, Maisie Crompton una futura madre de 20 años, compartió algunas reglas que deberán seguir los familiares que quieran conocer a su bebé.

La primera regla es no besar al bebé, esto debido a que los recién nacidos no tienen defensas y los adultos pueden transmitirles alguna enfermedad; por otra parte, Maisie pide que no la visiten sin previo aviso ya que quiere recuperarse con tranquilidad y disfrutar el tiempo con su bebé y su pareja.

Por otra parte, la futura madre también ha pedido a sus familiares y amigos no hablar del nacimiento del bebé con otras personas hasta que ella lo haga, también prohibió que se publiquen fotografías del bebé en redes sociales, sin que ella lo autorice.

Así mismo, pidió que no se visite al bebé si alguno se encuentra enfermo para no ponerlo en riesgo y lavarse las manos antes de cargarlo.

Si bien en su vídeo se muestra tal cual una lista con las reglas de visita, Maisie ha aclarado que sus familiares y amigos no serán informados de esa manera, sino con un mensaje que explicará la situación con suavidad y amor. La mayoría de sus seguidores apoyó los requerimientos y los consideró lógicos, pero muchos otros usuarios la tacharon de "estricta" y "pesada" sin embargo, ella se ha mantenido firme para así tener un post-parto tranquilo y que su bebé se mantenga sano.

Cada vez son más mujeres que hacen públicos sus deseos al ser madres, pero según Ana de Haro todavía no se habla lo suficiente de la sensación de desconcierto y la enorme magnitud del cambio; si bien Ana está segura de que al convertirse en madre ha entrado en una tribu en la que es capaz de comunicarse con otras madres en la calle, en un idioma que a veces se compone sólo de miradas y asentimientos resignados, hay otro polo en el que cualquier persona que se cruza en su camino se cree capacitada y bienvenida para compartir con ella sus impresiones sobre su maternidad.

Ana comenta que, aunque muchos de los comentarios traen consigo buenas intenciones, las personas que los emiten le restan valor a sus esfuerzos y saberes sobre su propia maternidad lo que provoca aún más inseguridad en las madres primerizas.

Debido a esto, Ana creó una lista de comentarios que ha recibido y no está dispuesta a seguir soportando:

NO es aceptable que te des la vuelta en el restaurante para mirarme, a ver si consigo de una vez calmar a mi hijo. Te aseguro que lo estoy intentando.

NO es aceptable que te quedes mirando, en general. Sé que no es agradable, pero te aseguro que quien más sufre con el llanto de mi cachorro (aparte de él) soy yo.

NO es aceptable que me digas que estoy cogiendo mal a mi hijo.

NO es aceptable que me preguntes si soy primeriza y luego asientas con cara de "ya me lo imaginaba".

NO es aceptable en general que me digas qué tendría que hacer ("cógelo así", "cógelo asá") o qué no tendría que hacer ("no lo acunes tanto", "si lo coges tanto se va a acostumbrar"). No. En absoluto. Desde luego no es aceptable que me lo digas a gritos desde la ventana de tu casa. Insisto. Historia real.

NO es aceptable que me preguntes por el nombre de mi hijo y cuando te lo digo me respondas: "Ay, hija. ¿Y no había otro?".