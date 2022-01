"Mother", un cortometraje animado sobre lo difícil que es ser mamá

La maternidad no es una tarea sencilla, las labores de cuidado y crianza no sólo son una responsabilidad enorme, también son trabajo no remunerado para las mujeres. El panorama difícil de la maternidad empeora cuando se trata de criar hijos con un padre ausente, una realidad que viven muchas mujeres.

De esto habla el cortometraje animado "Mother", en el que se cuenta la historia de una madre con tres hijos y un esposo ausente. Ella, el personaje principal, se observa llevando a cabo diferentes tareas, demostrando así, lo difícil y agotador que pueden llegar a ser los trabajos de cuidado.

Mientras la madre prepara la comida y limpia, suena el teléfono, su bebé llora, comienza a llover y su ropa tendida afuera se moja, todo al mismo tiempo. De pronto, en un punto de desesperación por no saber qué hacer con la estresante situación, se ´derrumba´ al piso.

Posteriormente los niños se percatan de esto y comienzan a realizar las labores en equipo, incluyendo al perro. Un desenlace probablemente poco realista, pero que sin duda deja una gran enseñanza sobre la importancia del trabajo en equipo para realizar las tareas del hogar, y de esta forma, no dejar todo el peso sobre los hombros de las mamás.

El cortometraje fue nominado a los premios Annie Awards en la categoría de Best Student Film, realizado por estudiantes de cine del Sheridan College en Oakville, Canadá en 2015.