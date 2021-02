Morena, PES y PT: los partidos que más ejercen violencia de género

El partido Morena es quien más actos de violencia política han ejercido, de acuerdo con el reporte Integralia. En el registro de La Cadera de Eva de funcionarios y aspirantes misóginos los partidos que más violencia de género han ejercido son Morena, el PES y el PT.

Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena por la gubernatura de Guerrero, es el caso de misógina que encabeza el listado. Un candidato con cinco acusaciones de violación a punto de gobernar un estado, ha alertado a feministas, legisladoras y actrices.

"Es una muestra de cómo las instituciones normalizan la discriminación de las mujeres, que la discriminación es la causa de la violencia. Lo que nos vemos es que los partidos políticos son instituciones patriarcales que operan bajo esta lógica. Ven a las mujeres que se incorporan a la esfera pública como intrusas, consideran que estos son espacios para hombres y ven la participación de las mujeres como una amenaza a sus privilegios", dice Aimée Vega, académica del CEIICH.

El reporte Integralia registro 32 incidentes al partido de Morena en el periodo de septiembre del 2020 a enero del 2021. En segundo lugar está el PRI con 23 acciones violentas, después el PRD con 16 y Movimiento Ciudadano con 13, el resto se puede ver en la gráfica.

El segundo del listado es Héctor Alonso Granados, diputado local de Morena quien ante la demanda de una acceso legal al aborto, dijo que "las mujeres no deberían abrir las piernas".

Entre los casos del Partido Encuentro Solidario (PES) está la declaración del aspirante a la gubernatura de Baja California, Jorge Hank Rhon: "antes las mujeres eran más abusadas", además de contar con un historial del corrupción que pone en duda su candidatura. Otro caso es la acusación de violación por parte de Marcos Zapotitla Bacerro, diputado local de Morelos.

El problema de la violencia política para las feministas no sólo son los casos en sí mismos sino la estructura que los sostiene. Yndira Sandoval, fundadora de las Constituyentes Feministas, señala "hay tal desfachatez que tiene que ver con el poder del pacto patriarcal y con el desprecio por la vida de las mujeres, es decir, ya no solamente se trata de las personas agresoras en lo particular como individuos; estamos hablando de los partidos políticos que reciben financiamiento de recursos públicos, y que a su vez éstos estos partidos políticos están siendo las plataformas, les facilitan el camino, haciendo referencia al sobre nombre de Félix Salgado, es tan culpable ´el toro´ como el que le agarra la pata".

En el caso del Partido del Trabajo (PT), están los casos de Fernández Noroña quien amenazó a la diputada Dávila en "darle una chinga" y José Casas González, diputado de Morelos quien emitió una frase misógina hacia una de sus homólogas y le dijo "es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles un curul.

Los funcionarios públicos o aspirantes a un cargo público con antecedentes misóginos o de violencia política violan el artículo 20Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley 3 de 3.

El PT y el PES tienes tres incidentes de violencia política registradas por el Reporte Integralia. Los municipios con más incidentes de violencia política son Moroleón, Guanajuato; Acapulco, Guerrero; Guadalajara, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Tijuana, Baja California; Cajeme, Sonora y Ciudad Juárez, Chihuahua.