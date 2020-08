Monarquía y machismo, la relación de Juan Carlos I y Sofia de Grecia

Ante la decisión de la salida del rey emérito de España, Juan Carlos I por evasión fiscal, medios de comunicación han creado notas sobre qué pasara con su esposa, Sofía de Grecia.

Algunos medios la han señalado como “humillada” incluso el ángulo de las notas han sido sobre los “amoríos” el rey.

Sofía de Grecia al no tener relación con ninguno de los negocios del rey, puede quedarse en España, se libra de los actos de corrupción del rey.

Aunque no es un secreto el rompimiento de los reyes de España, sí hubo una complicidad por parte de los medios en no publicar parte de su vida privada.

La monarquía no es compatible con la democracia

No hay cabida de una monarquía para una vida democrática. En un texto escrito por la activista y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Beatriz Gimeno, señaló que la propia institución democrática es incompatible con la democracia al que aspiramos.

“¿Qué supone para nosotras, feministas, la pervivencia de una institución como la monarquía en la jefatura del Estado? ¿Es la monarquía un asunto feminista?”, escribió.

La monarquía encarna en sí misma valores que son incompatibles con el feminismo.

Deja a las mujeres fuera de su voluntad y las convierte en prisioneras de su propia casa, demanda la activista.

“De hecho, es una institución encarnada no en una persona, sino en una familia; una familia tradicional, heterosexual y oficialmente católica; una familia que, en realidad, ya no es mayoritaria en nuestra sociedad y que no puede tampoco representar a las mujeres porque hemos luchado mucho para transformarla”, escribe Gimeno.

La monarquía no acepta la homosexualidad, la convivencia en pareja sin matrimonio, el ateísmo o agnocistismo, la soltería, el matrimonio civil, el aborto o no la reproducción, pero sí la infidelidad.

El rey Juan Carlos de España con su ex amante, Corinna Larse

La monarquía encara la doble vida en el aspecto sexual y sentimental como lo hizo el rey Juan Carlos con una esposa oficial, suficiente y que se mantuvo fiel, y múltiples amantes extraoficiales. Esta forma de gobierno es un ejemplo de familia machista.

Para que haya un cambio en la sociedad, se necesita una forma de gobierno donde pueda elegir a una jefa de Estado, cuya vida sea como la de los ciudadanos, apunta la activista.

Hoy la notica fue que Sofía I se quedará en Madrid, mientras que su esposo Juan Carlos I se irá a República Dominicana. La ministra ha dicho que su salida deja una mala imagen. Sin embargo deja una huella de una sociedad incongruente donde el feminismo es señalado, pero no la infidelidad ni corrupción.

Con información de Infobae y Ctxt