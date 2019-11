Mon Laferte, el rostro del activismo de Chile

?? @monlaferte



???? me dueles por dentro,

Me sangras por cada vena,

Me pesa cada cadena,

Que te aprisiona hasta el centro,



???? afuera,

???? adentro,

???? al son de la injusticia,

La bota de la milicia,

La bala del que no escucha,

No detendrá nuestra lucha,

Hasta que se haga justicia. pic.twitter.com/A5w5vbnsTJ