Modern Love, la serie sobre las diversas formas en que al amor llega o se va

La ciudad de Nueva York tiene aproximadamente 8.419 millones de habitantes, contando su área metropolitana el número asciende a más de 22 millones de habitantes. Se trata de una de las ciudades más pobladas en todo el mundo, y entre tantas personas, seguramente existen millones de historias de amor, de distintas formas y tamaños. La serie de Amazon Prime Modern Love, retrata un poco de la diversidad del amor en la vida cotidiana de una de las urbes más grandes del mundo.

Nueva York no sólo nos ha brindado grandes y memorables películas, también hay series que se convirtieron en clásicos y que precisamente se desarrollan en Nueva York. Es difícil no volverse fan de Friends, y no tener ganas de tomar un café en el "Central Perk" mientras escuchas las historias de amor y desamor de tus mejores amigos.

Otra serie grandiosa es How I Met Your Mother, o "Como conocí a tu madre" en español. De entre un mundo tan grande de personas Ted, el personaje principal y narrador de la historia, salió con diferentes chicas en su interminable búsqueda del amor verdadero.

Ni qué decir de un clásico de clásicos como Sex and the City, donde cuatro mejores amigas atraviesan por todo tipo de experiencias, amor, desamor, sexo, fama, trabajo y muchas increíbles noches en Manhattan.

Nueva York, tal como nos lo han contado las series y películas, es un mar de oportunidades para enamorarse. Modern Love, cuya segunda temporada por fin está disponible en el servicio de streaming de Amazon, también nos habla sobre el amor entre los newyorkinos, pero desde diversas perspectivas.

La diversidad del amor en Modern Love

Cuando hablamos sobre diversidad en el amor suele pensarse inmediatamente en parejas homosexuales o en parejas de lesbianas. Aunque el tema LGBT+ se encuentra presente en Modern Love, esta serie va más allá y nos plantea una cruda realidad: el amor no es siempre como nos lo pintan.

El amor tiene muchas formas y así como llega de formas inesperadas, también se va de formas que a veces no podemos comprender. Desde el amor clásico de pareja, hasta el amor paternal, pasando por el amor de amigas o el amor que renace entre un matrimonio que parece estancado y roto.

Fotografía tomada de internet.

¿Alguna vez te has preguntado como ama una persona neurodivergente? ¿Te has preguntado sobre cómo los traumas del pasado y la infancia afectan en la forma en la que nos relacionamos afectivamente con otras personas?

El amor no siempre se trata de una pareja que se encuentra, y tras un nudo en su historia, terminan por estar juntos y felices para siempre. A veces el amor está en las amigas, en una segunda cita desastrosa o en un matrimonio que se lleva mejor tras decidir separarse. A veces el amor está en la llegada esperada o inesperada de un bebé.

Fotografía tomada de internet.

Modern Love es una serie que nos plantea historias brevemente más realistas sobre el amor, que deja al desnudo muchas de las intimidades que marcan de forma significativa a los personajes, personajes que podrían ser cualquier newyorkino, en un día cualquiera de su vida.

El que se trate de historias más realistas no es fortuito, cada capítulo nos muestra una historia nueva, porque son historias basadas en columnas del medio The New York Times. El amor real, está de muchas formas en muchas partes, Modern Love nos invita a reflexionarlo.