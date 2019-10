Modern love: 8 historias "posmodernas" de amor

El amor y su representación ha sido criticado en el cine, las series de televisión y las telenovelas. Pero esta vez, Amazon Prime Video decidió llevar a streaming 8 historias "verdaderas de amor".

¿De qué va la serie? Se tomaron ocho historias de la columna "Modern Love" del diario The New York Times que inauguró en 2004, donde se propuso publicar las mejores historias de amor.

"Un rincón para celebrar el amor real, porque todas las historias que el diario ha cobijado bajo ese epígrafre desde entonces deben estar basadas en experiencias personales de los lectores", escribe Noelia Ramírez en El País.

Lo valioso de las historias, señala Mireia Mullor en Esquire, es que son historias sin adornos, sin buscar las florituras del lenguaje, sin la presión o las expectativas de ver esa historia impresa en un libro.

"Es una suerte de confesionario sin pretensiones, en cuyos testimonios podemos vernos reflejados. Eventualmente, los textos se convirtieron en un podcast (con narraciones de personalidades como Kate Winslet, Jake Gyllenhaal o Uma Thurman), y de ahí a una serie de ocho episodios que recoge algunas de las historias más curiosas, impactantes e incluso increíbles que se publicaron en las páginas del diario neoyorquino", señala.

¿De qué tratan los episodios?

Episodio uno: When The Doorman is Your Main Man

El primer capítulo de temporada narra la historia de Maggie, una crítica literaria de Nueva York que desafía la atmósfera cada vez más enrarecida del mundo de las citas en la ciudad. Después debe lidiar con un embarazo inesperado. En medio de la extraña situación, Maggie recibe apoyo constante y leal de la persona que menos esperó: Guzmin (o Guzim, según la situación) el silencioso, amable y leal portero del edificio en que vive.

Episodio dos: When Cupid is a Prying Journalist

Basado en el ensayo del mismo nombre de la escritora Deborah Copaken y publicado en el 2015, la historia relata una entrevista que lleva a Julie (una periodista con un largo y doloroso pasado romántico) a intercambiar confidencias con Joshua (Dev Patel), que también ha sufrido lo suyo en el apartado emocional. Es quizás el episodio más cercano al género romántico y el más parecido a una gran y larga escena de amor, en la que dos extraños encuentran consuelo para sus corazones rotos en mitad de una larga reflexión sobre los sentimientos más profundos, los recuerdos y el valor que otorgamos a ciertas escenas de nuestra vida.

Episodio 3: Take Me As I Am, Whoever I Am

En el año 2008, la escritora Terry Cheney hizo llorar a buena parte de los lectores de la columna Modern Love con su historia sobre el dolor mental, espiritual y todas las formas en que el amor puede tomar en nuestra época a pesar de un trastorno psiquiátrico. Para la ocasión, una maravillosa Anne Hathaway encarnó a la abogada del mundo del espectáculo que no se atreve a relevar su diagnóstico y que debe sobrellevar el peso del secreto como un síntoma más con el que debe lidiar.

Episodio 4: Rallying to Keep The Game Alive

El ensayo de Brian Gittis, que apareció publicado en Modern Love en el 2014, es la pesadilla de cualquiera que intenta disfrutar de una cita una noche cualquiera: la historia de cómo en mitad de una velada tranquila, Gittis se lesiona casi por accidente el brazo y termina pasando el resto de la noche en una sala de emergencia.

Episodio cinco: At The Hospital, An Interlude of Clarity

Episodio seis: So He Looked Like Dad. It Was Just Dinner, Right?

El ensayo del 2016 de la escritora Abby Sher, que cuenta la dolorosa historia de una mujer que después de haber perdido a su padre confunde su búsqueda de una figura paterna con una relación romántica. Este se convirtió en el capítulo seis de la serie Modern Love. Y aunque buena parte de la historia del texto llegó a pantalla, el final en que la relación se convierte en algo más extraño, ambiguo e incómodo, es un añadido exclusivo de los guionistas de la serie.

Episodio siete: Hers Was a World of One

La adaptación menos fiel al original: basada en el texto del escritor y podcaster Dan Savage publicado en el 2005 titulado DJ´s Homeless Mommy. La historia cuenta los altibajos emocionales de la larga travesía del autor y su esposo para adoptar a una niño. El episodio se concentra en la historia en la en que ambos alojan a la madre de su futura hija, una anécdota que jamás llegó a ocurrir en la vida real.

Episodio ocho: The Race Grows Sweeter Near Its Final Lap

Antes de intentar dar un "final feliz" con un encuentro fortuito, empalagoso y totalmente innecesario de todos los personajes de la serie en Nueva York, el episodio final adapta para televisión el ensayo del 2013 de la autora Eve Pell. En este relata cómo encontró el amor cuando ya había perdido todas las esperanzas y además tenía la edad suficiente para ser un poco cínica. La versión para televisión mantiene gran parte de la esencia de la historia. Aunque en realidad Pell jamás volvió a casarse ni piensa hacerlo en un futuro, no obstante de estar enamorada y en la actualidad, vivir junto a un hombre que conoció en un grupo de duelo. "No puedo soportar la idea de tener cuatro maridos. Es demasiado", dijo en una entrevista a NPR hace dos años.