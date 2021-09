Mitos y realidades sobre la despenalización del aborto

Esta semana la Marea Verde mexicana obtuvo uno de sus mayores triunfos hasta el momento. Tras años de lucha por la despenalización del aborto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización de la interrupción del embarazo.

El aborto es un tema polémico en Latinoamérica y entre la sociedad mexicana. A pesar de que la SCJN diera luz verde para dejar de criminalizar el aborto, aun existen muchas personas en contra de la interrupción legal del embarazo.

Las perspectivas al respecto están polarizadas: por un lado, las mujeres feministas del pañuelo verde han exigido constantemente la despenalización del aborto a nivel nacional en diversas ocasiones, y los del pañuelo celeste, apegados en su mayoría a una perspectiva religiosa, buscan impedir que las mujeres aborten de forma legal y segura.

Debido a la polarización de opiniones, se han creado diferentes mitos sobre el aborto. En su libro Las mujeres que luchan se encuentran. Manual de feminismo pop latinoamericano, la columnista Catalina Ruiz Navarro dedica un apartado a derrumbar 8 mitos sobre el aborto. Aquí te los presentamos:

1. El aborto te pone en peligro de muerte

De acuerdo con la autora, un estudio realizado en Estados Unidos durante 2012 comprobó que un parto es 14 veces más riesgoso que un aborto seguro, es decir, un aborto no clandestino. El mismo estudio develó que las complicaciones relacionadas con el embarazo fueron más comunes con el parto que con el aborto.

2. Al abortar, la madre mata a su bebé

Aunque las opiniones respecto al inicio de la vida son diversas, Catalina Ruiz Navarro enfatiza que el 80% de los abortos seguros se realizan en el primer trimestre. En esa etapa lo que existe es un embrión; en el segundo trimestre, un feto, y luego de siete meses se trata de un parto inducido; por lo que, de acuerdo con la autora, llamar bebé a un embrión es incorrecto y manipulador.

3. El "síndrome post aborto" afecta psicológicamente a las mujeres

Todas las experiencias emocionales antes, durante y después del parto son diferentes; sin embargo, la autora recalca que el llamado "síndrome post aborto" no está reconocido por la comunidad médica. Además, está comprobado que la mujeres que logran acceder a un aborto seguro no suelen arrepentirse de su decisión, a menos que grupos antiaborto las presionen y mortifiquen. Por lo tanto, lo que puede afectarles no es el procedimiento sino el castigo social que conlleva.

4. Puedes quedar estéril después de abortar

Gracias a los avances tecnológicos, los legrados ya no son el procedimiento más común para abortar; las pastillas y la aspiración manual endouterina son seguras y no ponen en riesgo la esterilidad de una mujer.

5. Si se legaliza el aborto, se utilizará como método anticonceptivo

Catalina Ruiz Navarro señala que este mito es un contrasentido, porque un aborto no puede practicarse antes de la concepción; además, la consigna feminista en favor del aborto no deja de lado la importancia de los anticonceptivos:

"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro y gratuito para no morir".

6. El aborto es un método eugenésico

Existen muchas mujeres que deciden tener a sus hijos, incluso si se descubrió que el feto tiene alguna condición congénita que se convertirá en una discapacidad. "No podemos poner los derechos o supuestas discriminaciones que experimentaría una vida en potencia con las vidas de las mujeres. Respetar las vidas de las mujeres es reconocer que la única que puede decidir qué es lo mejor para su vida es cada mujer", afirma la columnista.

7. ¿Y si el hombre si lo quiere tener?

América Latina está repleta de hombres que abandonan a sus hijos y no son encarcelados por tal acción. "Sí pueden decidir sobre usar condón o no, lo que no pueden hacer es decidir sobre lo que pasa en el cuerpo de otra persona", afirma la autora.

8. Las feministas odian a las mujeres religiosas antiaborto

Falso. las mujeres feministas defienden los derechos de todas las mujeres; es preferible ver mujeres antiaborto insultando a las de pañuelo verde a verlas muertas por un aborto clandestino.

Por otra parte, es necesario recordar que también existen mujeres religiosas que son feministas y están en favor del derecho a decidir.