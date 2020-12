Mitos y realidades de la virginidad

Virginidad es una palabra con gran carga social para la mujer. Hace referencia a la pureza y castidad femenina, una costumbre religiosa. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus mitos y realidades? Es momento de comenzar a hablar de nuestra sexualidad, de estar preparadas y sobre todo informadas. Olvida el moralismo y las creencias de la abuela

-Nadie se va a querer casar contigo si no eres virgen

Desde la infancia, la mujer crece con el imaginario que algún día perderá su virginidad. La pérdida de lo intangible. Normalmente se refiere a las mujeres que aún no han tenido su primera experiencia sexual vaginal. Nos han enseñado que la virginidad es algo sagrado que se debe cuidar; pero en realidad a nadie le debe importar cuándo, cómo o quién tuviste tu "primera vez". Según un estudio realizado por GQ USA, únicamente el 29% de las mujeres llegan vírgenes al matrimonio.

-El cuerpo reacciona

Se ha dicho que la primera vez puede provocar repugnancia por la cantidad de fluidos u olores, sin embargo, un estudio de la Universidad de Groningen en los Países Bajos señala que la excitación sexual anula al "asco" natural del cuerpo. También, el sonrojarse durante el sexo es una reacción completamente natural ya que el aumento del flujo sanguineo y la temperatura de la piel aumentan. Se puede presentar en las mejillas, pecho, área genital o todo el cuerpo. Se puede llegar a confundir con una alergia o rose de la otra persona, pero es un proceso natural de la excitación sexual y poco a poco el cuerpo volverá a su temperatura normal.

-Para ser bueno debe durar

Una investigación, de 500 parejas, en la revista Journal of Sexual Medicine, mostró que la media del acto sexual es de 5.4 minutos. Los resultados fueron desde 33 segundos hasta 44 minutos; así que no te preocupes por el tiempo, cada pareja y acto es diferente.

-¿Puedo prepararme?

Recuerda que todo es un proceso, el jugueteo previo (besos, caricias, tocamientos) es muy importante para que sea más placentero. En ese momento tu vagina se lubrica y prepara a tu cuerpo para la penetración, no tengas miedo en preguntar o pedir, la comunicación es la base para una mejor experiencia. Si es tu primera vez puedes acudir a dos posiciones seguras, placenteras y cómodas: el misionero (la persona con pene arriba) o la vaquera (la persona con vulva arriba). La última te permitirá un mayor control en la penetración para ir a tu ritmo y tiempo.

-La sangre

Se dice que todas las mujeres vírgenes sangran después de tener su primera experiencia sexual, pero esta idea está equivocada y se debe a que no sabemos qué es el himen. El himen es un tejido fino y carnoso ubicado en la entrada de la vagina, pero es diferente en cada cuerpo. Algunas mujeres pueden nacer con muy poco tejido, y otras, con un himen que cubre casi toda la entrada vaginal. Puede estirarse y abrirse la primera vez que tienes sexo vaginal, montar bicicleta o introducir un tampón. Algunas mujeres sangran y otras no. Es probable que el himen se estire o rompa en tu primera relación sexual pero si no sucede no te preocupes. Esto no es una prueba de tu virginidad.

-¿Será un mal recuerdo?

El sexólogo Carlos San Martín, afirma que la edad no cumple necesariamente un factor determinante en el éxito o fracaso de la primera vez, en cambio factores de actitud, contexto, expectativas y libre elección sí. Por otro lado, según un estudio realizado por la Universidad de Toronto, Canadá los niveles de satisfacción aumentan cuando la pareja permanece más tiempo abrazada después del sexo. Sugieren que esto se relaciona con la liberación de oxitociona que se libera durante las relaciones sexuales y el contacto piel con piel. Así que dale tiempo a cada momento y disfruta tu primera vez.





Para más información no dudes en consultar a tu ginecóloga o ginecólogo. Nunca está de más hacer una revisión previa, durante y después con un experto o experta.