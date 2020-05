Misoginia y pedofilia, la violencia en la música de Johnny Escutia

También conocido como King de la Furia, Johnny Escutia, desató una serie de denuncias en su contra en redes sociales por escribir y producir canciones que hablan sobre pedofilia, violencia contra la mujer y que hacen apología del feminicidio.

La usuaria de Twitter Ana Luz exhibió las canciones de Johnny Escutia que se encuentran en plataformas como Spotify, Amazon Músic y Youtube, las cuales refieren a la violación, tortura, desmembramiento de mujeres, feminicidios y violencia contra las niñas.

Hey qué onda @Spotify_LATAM oye y si en vez de quitarnos Safaera de @sanbenito quitas las canciones de Johnny Escutia en donde describe cómo violar, torturar, matar y desmembrar mujeres y niñas?



Porfa.



Y aparte quiere matar a @yuyacst



ABRO HILO pic.twitter.com/9DxqozhMml — Ana Luz (@analuzsaso) May 15, 2020

La publicación provocó que cientos de usuarios pidieran a estas plataformas bajar el contenido violento de Escutia. Hasta esta tarde, solo Spotify eliminó el contenido "por violar los lineamientos de contenidos prohibidos por tratarse de discursos de odio". Y aunque aseguró que no se permite el contenido de odio, usuarios cuestionaron los protocolos de revisión para la creación de música en esta plataforma.

Las amenazas contra Yuya

Una de las canciones que fue eliminada por el contenido violento fue una canción dirigida a la youtuber mexicana Yuya.

"Este enfermo tiene literalmente una canción que se llama YUYA (...) dice como ya la tiene ubicada a ella y a su casa, y como planea violarla y matarla. Y en su IG subió una foto con sangre y un ´cuídate yuya´", escribió Ana Luz en la denuncia en redes.

Al respecto, la youtuber mando un mensaje a sus seguidores donde asegura que Johnny Escutia la ha amenazado, y a su familia, desde hace un tiempo.

"Esta situación me involucra directamente a mí. Hay un hombre que desde hace un tiempo me ha estado amenazando a mi familia y a mí públicamente. Esta persona escribe canciones y las ha estado publicando en diversas plataformas, tocando temas deplorables; habla de la pedofilia, entre otras cosas", señaló.

Y agradeció a la presión en las redes que lograron que Spotify bajara su contenido.

Pero esta no es la única canción que ha provocado enojo y denuncias en las redes.

El caso de Ingrid Escamilla

El pasado 9 de febrero, el caso de Ingrid Escamilla, una mujer que fue desollada por su pareja en la Alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México, exhibió la violencia contra las mujeres que permea en el país, provocando fuertes movilizaciones digitales y físicas de miles de mujeres que condenaron la violencia machista, a la prensa que exhibió las fotografías de la joven ya fallecida y un Estado "ausente" para erradicar la violencia contra las mujeres.

Pero, por si fuera poco, Jonhy Escutia también fue acusado de hacer una canción "inspirada" en el caso de Ingrid.

"Ya está en Spotify la canción más hermosa inspirada en una despellejación alterada arremangada producto del amor más sublime jamás habido y cuyo resultado fue un trompo al pastor", fue la descripción que puso Johnny Escutia al promocionar la canción en sus redes.

La canción, titulada "sin tu piel" relata el atroz feminicidio de Ingrid a manos de su pareja.

"Yo te dejé, sin tu piel, te hice ver que no hay un Dios, yo pude ver tu interior, pude ver. Hermoso y denigrante, pero fue despellejante fuiste reina de belleza y hoy ya no tienes piel, tú quisiste un sugar daddy que una vida fácil te dé, pero yo me puse un loquerón con alcohol y perico también. Tú me amenazaste con matarme, no lo hice y mira cómo te dejé (...) Terminaste como una oveja desollada muerta, fue tu culpa amor, yo te dejé sin tu piel, te mostré que no hay un Dios, yo pude ver tu interior", dice la canción.

Música llena de pedofilia y misoginia

Otra de las canciones que exhibieron la pedofilia de Johnny Escutia fue "novia pequeña".

La canción relata como agarran a una niña, la violan y la torturan entre varios hombres.

"Pero solamente una perra especial porque la perra es menor de edad (...) pequeña invitada drogamos (...) Tarde no se cancela nuestra fiesta estilo Ciudad Juárez (...) no verá su casa de nuevo luego de violarla su cuerpo disolvemos, pero antes tendrá que hacer eyacular", dice la canción.

La letra también revela la violencia que se ejerce contra la mujer en país donde las cifras indican que nueve mujeres son asesinadas al día.

"La maté, la violé y de nuevo la violé. Rigor mortis, en su culo muerto, eyaculé. En pedazos la corté y a un camarada llamé para saber qué debo hacer (...) hace rato la corté y está en bolsas".

La violencia constante contra la mujer en México se refleja en las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues tan sólo en los primeros tres meses del año se han abierto 240 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Además de 4 mil 471 carpetas por violación sexual.