Minifalda: libertad en el cuerpo

"Si se ponen minifalda es que les gusta que les falten al respeto", "¿Por qué tan cortita?", "Que se dé su lugar, si no se viste provocativa no se les dice nada".

En teoría las mujeres pueden usar cualquier prenda de vestir sin sufrir alguna represión, pero parece que usar vestido o una minifalda es una práctica de riesgo y provocación a la violencia. ¿Por qué hemos aprendido a que está mal mostrar nuestro cuerpo? ¿Por qué hemos tenido que aprender dónde y cuándo? Y en muchas ocasiones decir: "Mejor me pongo otra cosa".



Historia de la minifalda

En los años sesenta, durante la Revolución Sexual, el largo de la falda se transformó. La diseñadora londinense Mary Quant vendió la primera minifalda en 1964, una prenda 15 centímetro arriba de las rodillas que rompió con el guardarropas tradicional de la mujer.

La minifalda se convirtió en una prenda cómoda y versátil que mujeres alrededor del mundo vistieron como símbolo de liberación femenina. La prenda se combinó de diversas formas como botas largas, sacos, de forma casual o con medias. Se popularizó con la icónica modelo Twiggy y Brigitte Bardot.



(Foto: El País)

A partir del siglo XIX, la moda ha servido para expresar ideas políticas y sociales, por ejemplo la emancipación de la mujer, explicó el filósofo y sociólogo Gilles Lipovestky.

En la década de los sesenta los jóvenes se rebelaron contra el sistema y el uso de la minifalda fue una forma de protesta para las mujeres.

La protesta de las minifaldas

En 1970, mujeres en la Ciudad de México salieron en minifalda para exigir sus derechos. El control de la vestimenta en la historia de la mujer es real y la llegada de la minifalda rompió con esquemas. Esta prenda formó parte de la expresión de la juventud y fue un pilar de la lucha por la liberación sexual.

El uso de la minifalda no es ilegal, pero la estigmatización de la prenda revictimiza a las mujeres que sufren alguna violencia si visten de forma "inadecuada". Usar minifalda no es un capricho encapsulado de la mujer, es el símbolo de una prenda que liberó a un cuerpo oprimido, como dijo Coco Chanel: "No hay mas belleza que libertad en el cuerpo".