"Mi pareja me vendió al crimen y logré escapar al refugio"

"Me encerraba con mis hijos, a mi puerta le ponía un candado, incluso me ofrecía con grupos armados. En una ocasión me vendió y por eso decidí salir de ahí... Sufrí violencia psicológica, sexual y económica. En el refugio me siento más tranquila y voy a lograr salir más fuerte", mujer de 19 años, rescatada por la Red Nacional de Refugios en Quintana Roo.