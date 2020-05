"Mi hijo está desaparecido, me desalojaron y no puedo pagar la renta"

Blanca Delia Estrada es empleada de un Oxxo, le dan días espaciados por medidas sanitarias, su sueldo no lo recibe al cien por ciento. En abril de 2016 asesinaron a su hija, Javier "el demonio", un menor de 13 años que nunca recibió castigo. Desde entonces, Blanca ha intentado llevar su vida, pero no hay día que no dedique un pensamiento a su hija, escribe Frida Guerrera.

"Blanca es una de las mamis que nunca me pedido dinero, ahora con la cuarentena ya van dos veces que lo hace. Me siento muy angustiada porque ya no sé de dónde sacar para apoyar a las madres", dice Guerrera para La Cadera de Eva.

La ayuda que reciben los familiares de acuerdo a la Ley General de Víctimas ha sido recortada. Silvia, represente del colectivo Grupo Vida Laguna que apoya a las familias de Coahuila y Durango".

"Recién le acaba de caer el depósito a una de las mamis, y como no sabe si será seguro compró rejas de fruta y verdura para venderlas y así tener más recursos", cuenta Silvia.

La medida sanitaria de Susana Distancia ha afectado a las mujeres que tienen a sus familiares desaparecidos, ya que para que puedan continuar con la búsqueda necesitan tener empleos informales. "Muchas de ellas se dedican a al venta de dulces, limpiar casas o vender comida en las calles", dijo la activista Eliana García Laguna.

"Muchas de las mamis que tengo se dedican al trabajo doméstico, ahorita no están recibiendo ningún ingreso, por ello, estamos buscando la forma de brindarles ayuda", dijo la coordinadora de Grupo Vida Laguna.



Se acusan a los "polizetas" como responsables de las desapariciones forzadas los estados Coahuila y Durango, cuenta Silvia. Las familias a las que apoyan son, en su mayoría, mujeres solteras que sólo recibían ayuda del hijo que desapareció o abuelas que se quedaron con los nietos porque desaparecieron ambos padres.

Infonavit sigue cobrando a familias de desaparecidos

Un caso que preocupa a los colectivos que apoyan a los familiares de desaparecidos, que en su mayoría son mujeres, es que siguen cobrando la cuota del Infonavit, y por Ley, el gobierno debería de darles esa atención, declaró Miyeyes Pulido, coordinadora del colectivo Sin Ellos No en Baja California Sur, y la "periodista más anciana del estado".

Hace un años se metió una solicitud de ley para que se detuvieran estos cobros, debido a la pandemia, esta iniciativa quedó suspendida. Pulido compartió un caso de una madre que fue desalojada del lugar donde vivía.

"Me marcó, me dijo ´ya me desalojaron, no tengo para pagar la renta´ por fortuna una de las familias que se encuentran dentro de las redes de apoyo se ofreció para apoyarla. Es un señora sola que se dedicaba a al venta de dulces", compartió Pulido.



Miyeyes Pulido vive en un búnker, a ella le levantaron a su hijo el 13 de diciembre 2015, considera que fue una represalia, "soy periodista, directora de una revista, siempre he criticado la labor policiaca, métodos, poco antes de que se lo llevaran tuvo una amenaza de muerte, por la crítica de la muerte de un demandante, ahí comenzó todo eso", contó para La Cadera de Eva.

Sin embargo, estas madres se encargan de apoyar a otras madres que aún no tienen apoyo del gobierno, debido a su situación que ya era precaria, se han unido para pedir apoyos. Los familiares de desaparecidos tampoco se han salvado de covid-19.

"Ya tenemos a un familiar entubado, una persona de 85 años. A esto se suma al desaparecer a los padres, los abuelos se quedan los hijos, además, hay niños con discapacidades", dice la activista García.

Debido a la angustia que viven estos familiares, padecen enfermedades como gastritis, diabetes, hipertensión, ahora necesitan medicamentos. García Laguna registró un listado de enfermedades que tiene este sector:

Diabéticas Tipo II, problemas visuales y discapacidad visual, menores con discapacidad, enfermedades crónicas, hipertensión, migrañas , gastritis, colitis y otras enfermedades del aparato digestivo, discapacidad motora en extremidades inferiores, obesidad y problemas de alto colesterol y triglicéridos, asma, cardiopatía y enfermedades cardiacas crónicas, necesidad de una cirugía de hernia, controlar cáncer, adultos mayores con enfermedades crónicas, insuficiencia renal, discapacidad psicomotora, hipertiroidismo y osteoporosis en columna.

Son alrededor de 60 mil familias que se encuentran en esta situación, sólo reciben apoyo alrededor de 3,500 o 4,00, señaló García Laguna.

Eliana García Laguna ha registrado que estos familiares, en su mayoría son mujeres desempleadas, muchas desplazadas, que se dedican a trabajos domésticos o informales, los cuales han perdido, debido a la cuarentena por covid-19, necesitan apoyo económico para: pago de renta compra de alimentos

¿Cómo apoyar a estos familiares?

Algunos colectivos ya habían empezado con la recaudación. Para darle mayor visibilidad se sumó El Día Después. Sin embargo, la ayuda llega directamente a los colectivos.

#YoApoyoParaEncontrarles al @SolecitodeVer en esta contingencia por Covid19. Dona alimentos, medicamentos o dinero, cualquier forma es de gran ayuda. ???? pic.twitter.com/9wtUyjZlRt — El Día Después (@eldiadespuesmx) May 1, 2020

Aquí te damos algunas opciones.

Si quieres apoyar a las madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio puedes ponerte en contacto con el colectivo Voces de la Ausencia Verdad, Justicia y Reparación a través de Facebook o Twitter.

Otra opción es apoyar a los colectivos, mismos que difunde El Día Después, que te queden más cerca: