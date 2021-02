México el lugar donde se puede comprar y vender mujeres

“Saber que me estaban vendiendo me hacía sentir muy mal, sucia y despreciada. Durante el tiempo que estuve atrapada, lloraba todo el tiempo, no decía absolutamente nada, tampoco comía…estaba perdida”, mujer de Veracruz víctima de trata de personas

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la trata de personas se define como “el proceso por el cual se somete y mantiene a una persona en una situación de explotación con ánimo de extraer de él un beneficio económico”, la trata puede desarrollarse dentro de un territorio determinado o bien puede existir desplazamiento transfronterizo. Hombres, mujeres, niñas y niños son objeto de trata para diversos fines: trabajo forzado, explotación laboral, explotación sexual, etc.

Sin embargo, nuevamente, las mujeres, niñas y niños son quienes han sido más afectados por la trata. De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), en el mundo, una de cada cinco víctimas son niños o niñas y las mujeres equivalen a dos terceras partes de las víctimas de la trata de personas en el mundo.

La trata ha sido señalada como uno de los negocios ilícitos más lucrativos, de la mano del narcotráfico y el tráfico de armas, de acuerdo con un reporte elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2005, alrededor de 2.4 millones de personas fueron víctimas de trata en ese año, dejando ganancias de hasta 32 mil millones de dólares anuales alrededor del mundo; esta problemática afecta a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino.

México, origen, trânsito y destino de trata

México ocupa todas las posiciones anteriores, es considerado origen, tránsito y destino de trata de personas, principalmente en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. Y de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la trata de personas en México tiene sus raíces en la impunidad y la corrupción, y está vinculado a los flujos migratorios, la pobreza y la delincuencia organizada.

De acuerdo con el Reporte sobre Trata de Personas 2019 realizado por la Embajada y consulados de Estados Unidos en México: las autoridades mexicanas iniciaron 112 investigaciones federales y 304 investigaciones estatales en 2018, en comparación con 127 investigaciones federales y 298 investigaciones estatales en 2017, 188 investigaciones federales y 288 investigaciones estatales en 2016, y 250 investigaciones federales y 415 estatales por trata en 2015, además se iniciaron acciones judiciales contra 510 personas en casos federales y estatales en 2018 en comparación con 609 personas en casos federales y estatales en 2017, 479 en 2016 y 578 en 2015, y se condenaron a 60 tratantes involucrados en 25 casos federales y 35 estatales, en comparación con 95 tratantes involucrados en 40 federales y estatales casos en 2017, 228 tratantes involucrados en 127 casos federales y estatales en 2016 y 86 tratantes involucrados en 36 casos federales y estatales en 2015.

En el último reporte publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a julio de 2020 261 mujeres y niñas fueron víctimas de trata, siendo el Estado de México y Quintana Roo los número uno con 35 casos, respectivamente, seguidos por la Ciudad de México con 33 y Nuevo León con 25 casos.

Pese a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (LPSTP) publicada en 2012, los esfuerzos por disminuirla no han dado frutos, la información con la que se cuenta es limitada, lo que impide que las acciones estén bien ubicadas.

Es urgente que el Estado reconozca su omisión y complicidad ante la trata de personas y toda la clase de esclavitud que han afectado la vida y dignidad de miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes. México no puede seguir permitiendo las violaciones de derechos humanos, nuestro territorio no puede ser un punto de venta de mujeres.

Xóchitl Arzola Vargas, activista y presidenta de Mujeres en Cadena A.C. @Xochitl_Arzola