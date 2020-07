Mexicana indocumentada logra recibirse de la Universidad de Harvard

Gloria Montiel primera mexicana que termina la licenciatura y el posgrado en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, esto a pesar de su condición como indocumentada en Estados Unidos y contando con pocos recursos económicos.

Según la clasificación mundial de HEEACT y el ranking de U. S. News & World Report, la Universidad de Harvard tiene el primer lugar en el ranking Académico de las Universidades del Mundo, se encuentra en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Harvard es reconocida y famosa en todo el mundo por su alto nivel académico, es por ello que es muy demandada y el sueño de muchos jóvenes, sin embargo, como consecuencia de este nivel los intercambios y el cupo de la universidad son muy demandados.

"Llegué con mi familia a Santa Ana, California, cuando tenía 8 años", dijo Gloria cuando iba en sexto grado al enterarse de esta Universidad.

Su primer pensamiento y deseo fue estudiar y graduarse en Harvard, convirtiéndose principal meta.

Pero Gloria tenía un principal conflicto en su camino que era su condición en el país, ya que se encontraba como inmigrante indocumentada, a eso se le sumaba que su familia no podía pagar Harvard, en el dado caso de que ella pudiera entrar.

"Mis papás trabajaban en un restaurante y su salario no daba para pagar el monto de un año en la universidad", expresó Gloria.

La mexicana recuerda que cuando fueron a una reunión de la universidad en Massachusetts y su papá le dijo

"Mija, pues esto no te lo puedo dar, esto es algo que no está en nuestras manos".





Gloria siempre fue una chica mexicana muy inteligente y brillante en sus clases, al postularse al sistema universitario sabía que no quería otra opción más que Harvard y poder estudiar la carrera de Educación para ayudar a más chicos y chicas como ella en Estados Unidos.

"Las chicas mexicanas no van a Harvard"

Escuchó constantemente Montiel cuando cursaba la escuela preparatoria de Santa Ana. Sin duda, esto fue un golpe muy fuerte para ella, pero eso no la hizo olvidarse de su sueño, tomó estas palabras como motivación para así convertirse en la primera mexicana indocumentada en ingresar a la tan prestigiosa escuela.

El camino de esta joven mexicana no ha sido fácil, a pesar de que al principio pensó que tendría que realizar sus estudios fuera de Estados Unidos, cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los beneficiarios de DACA tuvo más motivos para quedarse. En el 2012 durante el gobierno del presidente Barack Obama, se implementó el programa Acción Ejecutiva: The Dreamer Act, DACA que ha servido como una protección para aquellos jóvenes como Gloria que tienen un sueño. El estatus para los beneficiarios del programa es renovable y dura dos años, sin embargo, no brinda asesorías ni ayuda para poder obtener la ciudadanía.

A esto se le suma que las buenas calificaciones de Gloria y sobre todo sus aptitudes y actitudes le abrieron diferentes puertas, obteniendo la beca de ayuda financiera de Harvard y también a otras organizaciones.

Su primer logro aparte de conseguir las becas fue, terminar la carrera de literatura estadounidense, luego hizo posgrado en Educación de la Universidad de Harvard y después el doctorado en la misma área en la universidad de Claremont.

Gloria Montiel es la primera indocumentada en obtener este máximo posgrado en Harvard.

"Si yo pude lograr todo esto siendo indocumentada, esto prueba que no hay barreras, solo hay que buscar los caminos y ser creativos para alcanzar lo que queremos", dijo Montiel.

Con información de Upsocl y Aulaintercultural.