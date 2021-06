"Me voy del Verde por congruencia; porque me sentí usada": Alessandra Rojo (Foto: Noticieros Televisa)

La diputada federal del Partido Verde, Alessandra Rojo de la Vega, fue señalada como falsa feminista tras publicar el día de las Elecciones 2021 fotografías de sus votos al Partido Verde y al Partido Acción Nacional; días después abandonó su partido.

Porque si nos quejamos de todos los otros influencer no veo a nadie diciendo nada de Alessandra Rojo de la Vega ?????? pic.twitter.com/WoUwCSrqGh — ???????? ?????? (@ElKlubdeMika) June 6, 2021

"Hoy me voy del Partido Verde por congruencia; porque me sentí usada; porque no tengo amigos; porque nunca me sentí acompañada; porque todo lo que hice, lo hice sola y de la mano de organizaciones y sociedad civil", sostuvo la diputada.

La presencia de Rojo de la Vega comenzó por su interés en el medio ambiente, relató en un Instagram Live, y ser invitada a formar parte del Partido Verde tres años atrás por un tema de paridad de género.

La diputada afirmó que las convicciones del Verde no coinciden con las suyas y publicó un comunicado en redes sociales que acusa al partido de haber utilizado los temas de la agenda feminista en su beneficio. Además de señalar que nunca contó con el respaldo del partido ni de nadie, por las causas en las que participó. En su en vivo, también denunció diferentes hostigamientos, amenazas y críticas.



"A mí el Verde me dio la oportunidad y me puedo ir con la cabeza en alto porque cambié un poquito mi ciudad", dijo la diputada. Por otro lado, resaltó que no deberían existir partidos feministas, a pesar que, durante esta época electoral todos los partidos se colgaron la agenda que lucha por los derechos de las mujeres. "El feminismo debería estar en todos lados", sostuvo.

Por último, Rojo de la Vega mencionó que no sabe si regresara a la política, pero por el momento su interés esta en luchar desde la sociedad civil a favor del medio ambiente, los animales y la lucha feminista. "¿Mi lucha acaba? Por supuesto que no, mi lucha sigue todos los días", concluyó la diputada.