"Me violó día tras día"; líder de La Luz del Mundo libró la cadena perpetua

Naasón Joaquín García, líder del culto La Luz del Mundo, fue sentenciado este miércoles 8 de junio por una corte de California, Estados Unidos; Naasón se enfrentó a 19 cargos judiciales por abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas, pero el pasado viernes 3 de junio se declaró culpable de obligar a dos menores a practicarle sexo oral y de un acto lascivo con una menor de 15 años, al reconocer estos crímenes y ser aprobados por el juez, Naasón estaría impidiendo la cadena perpetua y su condena redujo a tan sólo 16 años, además de quedar registrado como pederasta durante toda su vida.

El líder de la iglesia La Luz del Mundo ha sido sentenciado a 16 años y ocho meses de cárcel por abuso sexual infantil. El juez aceptó este miércoles el acuerdo entre la Fiscalía de California y los abogados de Naasón Joaquín García.

La sentencia pone fin al proceso penal que ha durado tres años, así mismo la posibilidad de que Naasón, responda por las demás acusaciones queda eliminada. De haber sido encontrado culpable de todos estos delitos, el ministro religioso pudo haber pasado el resto de su vida en prisión.

Acudimos a las autoridades para que se hiciera justicia, y lamentablemente se llegó a un acuerdo muy peligroso. No hubo un juicio, la gente no llegó a escuchar lo que este individuo representa en la sociedad. –Sochil Martín, sobreviviente de abuso.

Este giro en su declaración y la baja en su condena ha vulnerado nuevamente a las personas sobrevivientes ya que temen por su vida, la de su familia, la de aquellos que han declarado ante las autoridades y aquellos que alzan la voz en las redes sociales debido a las represalias que enfrentarán gracias a los contactos que tiene dentro de la política mexicana; así mismo, las víctimas saben que la secta continuará con los abusos cuando su líder obtenga la libertad.

Ante estas nuevas declaraciones, Heather Brown, abogada del bufete Greenbergross, informó que estaban reuniendo los requisitos necesarios para solicitar al juez que considere imponer a Joaquín García la cadena perpetua; Heather explica que, aunque sólo se consideran los cargos que ha confesado, existe la oportunidad legal de imponer la pena máxima a Naasón ya que hay una sección del Código Penal que permite condenarlo a cadenas perpetuas consecutivas, lamentablemente esto no se logró.

De ser sentenciado a los 16 años de prisión por los que aboga, terminaría cumpliendo el 85% de la condena, 13 años y cuatro meses y como lleva ya tres años en prisión (preventiva), quedará libre en 10 años. Libre para cazar más niños. –Heather Brown.

A pesar de las declaraciones de las víctimas y la presión por parte de los abogados, el juez Ronald Coen declaró que estaba "atado de manos" y pidió disculpas a las víctimas por haberlas abandonado, así mismo, Ronald le dijo a Nassón que era un "depredador sexual" y ordenó pagar una indemnización a las personas afectadas.

Tal como lo predijo la abogada Heather Brown, la sentencia ya considera los tres años que Naasón ha pasado en la cárcel, lo que anticipa que pueda retomar el control de la organización.

Naasón fue detenido por agentes del FBI el 5 de junio de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles tras aterrizar en un jet privado. Dentro de su equipaje se encontraron dispositivos electrónicos que contenían pornografía infantil, es así como la Fiscalía de California declara que Naasón junto con personas, cometieron 26 delitos entre el 2015 y 2018 mientras Naasón era líder espiritual de La Luz del Mundo.

"JANE DOES"

Las Jane Does, apodo judicial de las mujeres que se alzaron para denunciar al autoproclamado "apóstol de Jesucristo" y sobre cuyo testimonio se había construido la causa criminal que finalmente no fue a juicio—, se abrazaron aún sentadas y empezaron a llorar.

"El abuso empezó lento", contó la joven de pelo largo y vestido rosado. "Tenía 21 años pero era ingenua ante el mundo, virgen. Tenía un novio al que solo había besado, porque todo lo demás estaba prohibido. Y me dijeron que había sido elegida por Naasón para una bendición adicional". Fue la primera vez que le hicieron vestir lencería para el líder de la congregación.

"Me acuerdo que me pregunté por qué estaba teniendo esa reacción física tan negativa si lo que me estaba pasando era tan maravilloso. Pero yo nunca consentí tener sexo contigo, ni en un millón de años lo hubiera aceptado de no ser por el lavado de cerebro al que nos someten", dijo dirigiéndose a su "violador".

"Naasón, mi violador, mi atormentador, es mi tío", dijo otra joven.

Durante las relaciones sexuales "me decías que te llamara tío, que era sexy. Ahora, aquí, ¿aún te suena así? Me conoces desde que nací, me viste crecer. Se suponía que tenías que protegerme. Pero elegiste aprovecharte de mí. Fue tu elección, no la mía. Yo solo me rendí", prosiguió.

La Luz del Mundo

El culto de La Luz del Mundo, es una organización religiosa que tiene su sede en Guadalajara, México, Naasón se convirtió en líder en diciembre de 2014 tras la muerte de su padre Samuel Joaquín, quien estuvo al frente de la iglesia durante más de 50 años.

La organización fue fundada por su abuelo, Eusebio Joaquín, también conocido como el hermano Aarón; Naasón aseguró que era parte del "linaje escogido por Dios" y bajo esta excusa todo le era permitido y los abusos eran facilitados por algunos integrantes de la iglesia como las mujeres encargadas de reclutar a las niñas y un grupo de ministros y miembros incondicionales que se encargaban de solapar los crímenes.

A pesar de su encarcelamiento y las evidencias que enfrenta, La Luz del Mundo celebró su cumpleaños número 50 en el Palacio de Bellas Artes, esto se mostró gracias a los contactos que tiene dentro de la política mexicana. Así mismo, Naasón y su familia tienen múltiples propiedades en México, Estados Unidos y Centroamérica, entre ellos un rancho con animales exóticos en Texas, valorado en más de cuatro millones de dólares; según antiguos miembros, los feligreses deben ofrendar todos sus bienes materiales además de dar ofrendas, regalos y diezmos cada mes para "honrar al varón de dios".

La iglesia de Naasón Joaquín García asegura que tiene presencia en 58 países y más de 15.000 templos, por lo que muchos de sus seguidores continúan defendiéndolo a pesar de los cargos y esperan que salga libre para que continúe dirigiendo la organización, debido a esto las víctimas son repudiadas por los feligreses, pero esto no impidió que las personas abusadas testificaran en su contra para buscar la cadena perpetua.

Cultos coercitivos

La Luz del Mundo pertenece a lo que en la actualidad es denominado como cultos coercitivos. Según Álvaro Rodríguez Carballeira, profesor de Psicología Social en la Universidad de Barcelona, los cultos coercitivos un grupo totalitario que emplea técnicas de persuasión coercitiva para captar a las personas y someterlas a la dependencia del grupo. Esta dependencia reduce la autonomía personal de los adeptos y la vinculación con su entorno familiar y social, pudiendo llegar a extremos difíciles de comparar con cualquier otra situación de interacción social.

La persuasión coercitiva incluye técnicas de manipulación y control, para atacar la identidad del sujeto, crearle un vacío e inducir en él luego una transformación hasta conseguir su conversión a una nueva identidad. Son estos métodos de influencia manipuladora y explotadora, que subordinan la salud y el bienestar de los miembros en beneficio del líder o cúpula dirigente.

Loa cultos coercitivos, tienen fines o doctrinas que pueden ser de carácter religioso, pero también de tipo cultural, terapéutico, político, comercial, esotérico, de desarrollo del potencial humano, etc., resultando en general socialmente aceptables. Los fines reales de los cultos coercitivos se pueden resumir en uno, el logro de poder pero este logro de poder puede presentarse de diversas formas, fundamentalmente tres:

Como dominio sobre la vida de los adeptos. Como acumulacion de recursos economicos y todo lo que de ellos se deriva. Como expansión del número de seguidores y extensión del dominio y control a otros espacios e instituciones sociales.