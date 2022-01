"Me violaron por 25 noches"; las violaciones a mujeres han sido una guerra

Paulina estaba caminando con su madre, tenía 19 años. Se acercaron unas personas y le dijeron a su madre "queremos platicar con su hija", era una tarde de 1993.

Los hombres que se acercaron eran Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), de Guatemala. El suceso aconteció en el país del sur de México.

40 años después, cinco exmiembros de las PAC se enfrentan a un proceso judicial por presuntas violaciones a 36 mujeres de aquel municipio maya. Paulina es una de las víctimas.

Lee: "Siempre seré defensora de derechos humanos", Pilar Noriega

NO ERA LA ÚNICA MUJER

Llevaron a Paulina al destacamento militar de la región, no era la única que estaba allí.

Los casos de vilencia sexual hacia las mujeres achí de Ranibal en Guatemala se registraron entre 1981 y 1985, en el marco del conflicto armado interno de Guatemala.

Los PAC fueron parte del gobierno militar de la época para acabara con las guerrillas de izquierda, la violencia sexual era empleada como arma de guerra.

Lee: Organizaciones exigen esclarecimiento del caso de Ernestina Ascencio

Paulina narró que fue víctima de violencia sexual por 24 noches en el destacamiento militar.

"Los 25 días en el destacamento, me violaron todas las noches. Y cuando salí, salí enferma y siempre, siempre perseguida [...] me dijeron que si me veían en la comunidad, de una vez me iban a matar".

Paulina fue obligada a salir de su comunidad. La violencia sexual no fue lo más fuerte sino que fue testigo de la muerte de niños y del incendio de su hogar.

Ahora, las víctimas esperan que su historia se conozca y se haga justicia. Por lo menos eso es lo que espera Paulina.