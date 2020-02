"Me sentí muy molesta y me dio por dibujarla", la ilustración que dignificó a Ingrid

"Darme cuenta que no lo hice para mí, lo hice para Ingrid, eso me dio un poco de calma, porque cuando vi las fotos, me sentí completamente destrozada y fue súper horrible, sentí que tenía que hacer algo al respecto. Mi dibujo me llenó todo mi corazoncito de felicidad, pero al mismo tiempo tristeza porque Ingrid nunca más va a volver a ser ni a ver el dibujo que le hice yo", dice Sofía con un sentimiento agridulce.