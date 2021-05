"Me niego a ser mi enemiga"

"Ese post nació de la rabia; me gustaría decir que nació del amor, pero no fue así. Cuando lo creé fue por una crítica que había recibido hacia mi cuerpo, una opinión que yo no había pedido. Fue algo muy chocante que me hizo darme cuenta de que en algunos momentos de mi vida llegue a aceptar que las personas opinaran de algo que no es suyo, y entonces dije: ´por qué no me estoy reapropiando de algo que es mío, de mi cuerpo´", cuenta la poeta.