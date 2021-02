“Me metí de sicaria para vengar el crimen de mi marido”

“A mí me quitaron todo cuando mataron a mi marido; me lo mataron a traición y por eso me metí de sicaria, para vengarlo y matar a cuantos traidores pueda, aunque al final a mí también me cueste la vida”, dijo la China, una mujer que quedó viuda de un sicario que fue asesinado a mediados de 2019, afuera de un supermercado del sur de la ciudad en Ciudad Juárez.