"Me enteré que tengo cáncer de mama, me da miedo lo que viene" (Foto: Pexels)

En el 2020 se reportaron 29 mil 929 casos nuevos de cáncer de mama, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Una de ellas fue Refugio quien actualmente se encuentra en una fase inicial y teme de los procedimientos que siguen, como son las quimioterapias.

"Me enteré que tenía cáncer de mama por la mastografía que me hice hace tiempo, me dijeron que tenía una bolita, de ahí me mandaron hacer una biopsia cada seis meses, esta vez me detectaron un carcinoma ductal in situ", cuenta Refugio para La Cadera de Eva.

En la primera biopsia que le habían realizado en el Hospital de Gineco Obstetricia No.3 de La Rasa donde le dijeron que la iban a operar y sólo extraer la parte afectada, ya en la operación el radiólogo identificó que había otras zonas dañadas. Ahora Refugio espera el resultado del nuevo estudio para ver si el carcinoma sigue en situ o es invasivo.

Octubre se ha considerado como el mes de la sensibilización del cáncer de mama, por lo que en México ha dado inicio la campaña nacional Contra el Cáncer Yo Actúo, enfocada al de mama, arrancó ayer, anunció la Secretaría de Salud (Ssa).

CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumor malignos en mujeres desde 2006. En 2020 se reportaron 29 mil casos nuevos y siete mil 931 fallecimientos secundarios a este tipo de cáncer.

A nivel mundial, es una causa común en las mujeres a cualquier edad, 685 mil fallecieron a causa de esta enfermedad.

Se ha evidenciado que durante la pandemia hubo una disminución en la detección de cáncer de mama a través de la exploración clínica y la mastografía de tamizaje y diagnóstico en las 32 entidades del país, indicó el Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR).

CAUSAS DEL CÁNCER DE MAMA

Algunas de las consecuencias del cáncer de mama o seno pude ser cambios o mutaciones del ADN generado por células normales que se vuelven cancerosas. Estos cambios, en algunos casos, son heredados por la madre o padre y pueden. Además de factores relacionados con el estilo de vida, alimentación o ejerccio físico. Aunque aún no se sabe qué factores de riesgo causan que las células normales se conviertan en cáncer, según la American Cancer Society.

Refugio señal que el haber "amamantado mal o no haberlo hecho" fue una de las causantes del cáncer que tiene en el seno, de acuerdo al diagnótico de su doctora.

La lactancia materna ayuda a prevenir el riesgo de cáncer de mama en las mujeres. "La lactancia materna disminuye el riesgo de padecer cáncer mamario. Su incidencia podría reducirse en más del 50% si se proporcionase más lactancia al pecho y por mayores periodos de tiempo", de acuerdo con la Revista Matronas.

Por ahora Refugio dice que se siente bien físicamente aunque no emocionalmente ya que le preocupa lo que viene "yo sé que las quimios son muy agresivas, puede que no esté bien, porque no sólo matan células también buenas. Me preocupa que aún tengo un hijo que no ha hecho su vida, no tiene una carrera y vive conmigo", comparte.

Asociaciones han evidenciado que él cáncer cambia los roles, por lo regular si la persona afectada ha desempeñado un rol de cuidado puede tener problemas para aceptar uno más dependiente o al contrario, la persona que no ha desempeñado tales actividades puede ser complejo convertirse en el cuidador o proveedor, apunta la página Cancer.net.

Algunos de los consejos del IMSS para prevenir el cáncer de mama son:

-Llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, setas, uva y papaya

-Disminuir el consumo de azúcares y grasas

-Practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente

-Mantener un peso adecuado

Evitar el cigarro y el alcohol

-Realizar una auto-exploración mamaria mensual a partir de los 20 años, de preferencia al quinto día de la menstruación

-Solicitar una mastografía a partir de los 34 años, en caso de antecedentes familiares de la enfermedad. Si no se tienen, se debe hacer cada dos años a partir de los 40, y cada año al llegar a los 50