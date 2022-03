"Me drogaron y me violaron, denuncié en la Fiscalía y no hicieron nada": Ivanna

Bajo la etiqueta #JusticiaParaIvanna , en redes sociales se compartió un video que exhibe el caso de una joven de 17 años. En el video se muestra a Ivana Soto, quien fue víctima de violación hace 10 meses y quien decidió exhibir a sus abusadores, así como las inconsistencias de su caso.





"Quiero hacer público el nombre y señalar quienes fueron mis agresores José Javier González y Jorge Abraham Rocha. Ustedes dos siguen libres, siguen estando como si nada hubiera pasado; hicieron desde ese entonces que yo sintiera la culpa de lo que había pasado", denunció Ivana.

La joven menor de edad relata que uno de los agresores la habría invitado a su casa para festejar el cumpleaños 17 de Ivanna. Al llegar al domicilio se percató de que era la única ahí junto con los dos violadores.

"Ellos no se habían dicho que iban a ir más personas a la reunión y cuando llegamos estaban ellos dos solos por lo que al parecer tenían todo planeado. Yo no sé", cuenta.

UNA CARPETA MÁS

Al recordar, Ivana menciona que no tiene idea de qué pasó esa noche ya que los dos varones drogaron a la joven para poder abusar de ella. Menciona que José Javier González se aprovechó de la confianza que ella le tenía, pues él era su mejor amigo.

"Yo me empecé a sentir rara al momento en que comenzamos a tomar, me empecé a sentir inconsciente muy rápido. Yo ya no tenía poder sobre mi cuerpo, pero ni siquiera había tomado tanto", continúa narrando la joven.

Después de sobevivir al abuso sexual, Ivana decidió contarle a sus padres y denunciar ante la Fiscalía General del Estado de Durango, comenta que "el proceso fue demasiado humillante", ya que recibió un trato revictimizante por parte del personal.

Se abrió una carpeta de investigación ante el caso. La joven relata que entregó las pruebas que tenía en su celular, pues los abusadores le habían mostrado y envíado grabaciones donde se muestra el abuso. Así como mensajes en los que José Javier González y Jorge Abraham Rocha le amenazan con que "no diga tonterías" y que "no piense en denunciarlos".

"Cuando regresamos nos dijeron que no habían podido sacar nada, que nosotros teníamos que llevar las pruebas para que pudiera seguir la investigación. Después de un tiempo nada pasó y fue como si se hubiera enterrado (el caso)" confiesa la joven.

Ivana y su familia sospechan que el caso no continúo "por las influencias que puede haber dentro de Fiscalía y para que ellos no salieran perjudicados no se habló más del tema".

"Inclusive llegamos a hablar con la Fiscal y ella nos prometió que nos iba a ayudar cosa que jamás pasó, jamás sucedió y mi caso se quedó al aire; nadie lo tomó, nadie se hizo cargo", denuncia.

Ante sus declaraciones, el gobernador de la entidad se posicionó desde su cuenta oficial de Twitter.



Una vez que conocí la denuncia pública de la joven Ivanna, pedí a la Fiscal @RuthMedinaMX, un informe del estado que guarda la carpeta de investigación. Estaré pendiente de la misma.

En #Durango quien agrede a una mujer será castigado conforme a la ley, trátese de quien se trate. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) March 10, 2022

Hasta el momento no hay ninguna respuesta por parte de la Fiscalía General.









"Si por alguna razón ellos piensan que es un juego o que nadie les va a hacer nada, pues están equivocados, están violando. Están abusando de chavas que no tienen la culpa y que les entregan su confianza por ser sus amigos", advirtió Ivana Soto sobre los agresores.

NO MÁS SILENCIO

"Tenía miedo de hacerlo, pero el día de hoy no pienso callarlo más y sé que si algo me pasa va a ser culpa de ellos a partir de este día va a ser culpa de ellos. No pienso callarlo más y pienso alzar la voz en nombre de todas las chavas que también lo han vivido porque sé claramente que no soy la única"

Ivana comenta que después de las movilizaciones feministas del 8 de marzo, ella pudo tomar fuerza para exponer lo que sucedió.

"Estoy haciendo esto en primer lugar por mis hermanas, porque por nada del mundo me gustaría que ellas pasen por lo mismo, lo hago por todas las mujeres en mi familia. Lo hago por mis amigas, lo hago por mis compañeras, lo hago por todas las mujeres que puedan estar expuestas a vivirlo, no quiero que a ninguna le pase lo mismo", explica.





"Cuando estas cosas suceden no es culpa ni de la manera de vestir, ni con quien estés, ni dónde estés es razón para que un hombre pueda abusar de ti o que pueda tocarte. Ningún hombre tiene derecho a hacerte nada", finaliza la joven.