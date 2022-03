"Me dicen mala abuela por no querer cuidar a mi nieto"

Sandra es trabajadora doméstica, tiene 50 años, ya es abuela, tiene un nieto de 4 años por parte de su hija de 20. "Me dicen mala abuela mi esposo y mi hija, que por qué no le ayudo", cuenta mientras hace el aseo de uno de los departamentos donde trabaja.

"Yo no me siento mala abuela, yo siento que lo quiero pero no tengo por qué atender a mí nieto, sí lo consiento, pero no lo atiendo", compartió en entrevista con La Cadera de Eva.

Sandra trabaja en la limpieza de un edificio en la colonia San Pedro de los Pinos, gana a la quincena mil 150 pesos. Ella limpia tres veces por semana las escaleras del edificio, por día gana 191 pesos, superando por 19 pesos el salario mínimo que son 172.87 pesos diarios de acuerdo con el Gobierno de México

Su esposo e hija ven mal que Sandra no quiera bañar o darle de cenar a su nieto. "Yo ya pasé por eso, ahora le toca a ella. ¿Para qué se embarca?", comparte.

LABORES DE CUIDADO

Además de limpiar las escaleras del edificio también ayuda con el aseo de algunos departamentos, "si no limpiara en otras casas, no me alcanzaría", cuenta. Cuando llega a su casa, algunas veces se molesta porque sus hijos la esperan para comer.

"Ellos pueden preparase su comida solos, yo vengo cansada de trabajar. Entonces se las aplico y sólo preparo para mi esposo y para mí".

Sandra trabaja junto con su esposo quien le ayuda a limpiar el edificio y algunos departamentos. Aunque los dos trabajan el mismo tiempo, la mayoría de las veces es ella quien debe preparar los alimentos.

"A veces mi hija se quiere agarrar de mi hijo el más chico (tiene 18 años) para pedirle ayuda. Yo le digo a mi nieto que no, que vaya con su mamá a pedirle lo que necesita. Sí le ayudo a mi hija pro hasta cierto punto, pero son las obligaciones de mi hija. Bañarlo, darle de comer, la escuela", comparte.

La entrevista con Sandra representa que se ha normalizado que sean las abuelas quienes cuiden a los nietos. Sin embargo, esta exigencia invisibiliza una política de cuidados por parte del Estado.

LOS CUIDADOS EN DATOS

Las mujeres contribuyen con el 75 % y los hombres con el 25 % en las labores domésticas y de trabajo de cuidados. En tanto, un estudio de CEPAL reporta que la mitad de las mujeres entre 20 y 24 años no buscan trabajo fuera del hogar debido a la carga que ya tienen con las tareas domésticas. De acuerdo con datos de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, del INEGI, las labores domésticas y el trabajo de cuidados no remunerados genera casi un cuarto del Producto Interno Bruto Nacional (PIB).

En cuanto al cuidado de los nietos por parte de los abuelos surgió una polémica en febrero del 2019 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador porpuso que los abuelso cuidaro a lso nietos, a ellso se les pagar lo que se destinaba a las estancias infantiles.

De acuerdo con expertas en las labores de cuidado, conicen en que las abuelas no deberían dedicarse a los cuidados, ya que es reponsabilidad del Estado proveer seguridad social a las familias y una polític aintegral de cuidado para la primera infancia.