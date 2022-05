"Me cuidan mis amigas y mis perras"; usuaria sufre asalto y su perrita la salva

La usuaria relata los hechos y cuenta que su perrita fue su más grande salvadora ante el intento de asalto, mientras paseaba con sus mascotas cerca de su casa.

La historia de la usuaria @silnersessian y su perrita Ofelia se ha vuelto viral en Twitter después de que relatara un intento de asalto en calles de la Ciudad de México, lo que ha demostrado una situación donde las mujeres ven vulnerada su seguridad a pesar de estar acompañadas, incluso de sus mascotas.

La joven dijo que la acababan de tratar de asaltar a tres cuadras de su casa, "llegó un vato por atrás de mí y me jaló la capucha de la sudadera, me estaba ahorcando cabrón y me dijo que le diera mis cosas", relata a través de Twitter.

Asimismo apuntó que ella venía con sus dos perras, una de ellas era una pitbull, la cual soltó cuando la vio que lo tenía "prensado".

"Yo la solté cuando vi que lo tenía prensado. El wey empezó a gritar que nos iba a matar a mi y a mis perras, no sabía si correr y dejar a Ofelia (mi perra) ahí o qué hacer. El vato empezó a patear a Ofelia y aunque la escuchaba chillar con las patadas ella no soltó", agregó.

La joven relató que la perra le brincó al hombro y lo mordió de nuevo, por lo que el ladrón empezó a sangrar. Otro sujeto, cómplice del fallido asalto, le gritó que el ruido estaba llamando la atención.

"El otro que venía en la moto le gritó que ya se viniera que el ruido estaba llamando la atención. Vi que este tipo quería sacar algo de su pantalón, me imagino una navaja o algo pero no podía", contó.

El hombre se logró zafar y comenzó a correr a la moto, por lo que la joven se fue al otro lado y le llamó a Ofelia para que fuera con ella. Posterior a ello, hizo un llamado a las autoridades, pero nunca llegaron.

"Oriana mi otra perra estaba más espantada que yo se me hace. Llamé al 911 y la patrulla obvio nunca llegó. Volví a llamar y que vaya al MP", dijo.

La mujer relata que no le quitaron nada, pero expresó su enojo ante esta situación ya que no puede salir a la calle ni a pasear a sus perras, diciendo que "nadie hace nada".

"No me quitaron nada pero a lo que voy con este tuit es que estoy ENOJADA porque ya no puedo ni salir a pasear con las perras tranquila a la esquina y nadie hace nada. Si no tuviera a Ofelia me hubieran robado y quien sabe que más me hubieran hecho", reiteró.

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas y la Ofelia. Gracias, Ofe", concluyó su hilo la usuaria.

Ante esto muchos usuarios reaccionaron con apoyo a Orenda y a Ofelia por lo ocurrido y algunos compartieron a sus animales de compañía.