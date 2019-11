"Me ahorqué no con el afán de matarme sino para demostrar que mi hija no se había suicidado"

La muerte de Mariana Lima Buendía fue el primer caso de feminicidio que llegó a la Suprema Corte de Justicia, señala su madre Irinea Buendía, en la Jornada Spotlight para visibilizar y frenar la violencia feminicida en México.

Irinea Buendía acusa a las autoridades de carecer de una perspectiva de género lo que limita que los crímenes se clasifiquen como actos feminicidas.

"Siempre hemos dicho que se tienen que hacer con perspectiva de género, nos han cambiado a los jueces seis veces. Tampoco se puede argumentar mucho, porque ellos son los únicos que tienen la razón. El caso de Mariana Lima está fortalizado por el Observatorio de Feminicidios, porque no hemos bajado la guardia y contamos con los dictamines con rigor científico".

La madre de Mariana Lima cuenta que ella intentó ahorcarse con un hilo, como lo señalaron las autoridades, "no con el afán de matarme sino para mostrar que mi hija no se había suicidado, queda una marca oblicua y la de mi hija no era así".

Mariana Lima Buendía, una abogada de 29 años, murió hace casi cinco años. Su esposo Julio César Hernández Ballinas – un policía judicial con un historial de golpes y amenazas a su esposa- dijo en su momento que la muerte de esta joven de Chimalhuacan había sido un suicidio. Su madre nunca lo aceptó.

Irene Buendía señala que les urge una perspectiva de género, ya que "no es posible que como madres nos tenemos que convertir en investigadoras".

"Es más fácil señalar que las mujeres asesinadas fueron parte del crimen organizado"

En el caso de Guerrero, la activista Erika Garrido señaló que en su estado ha sido más fácil "señalar que eran mujeres metidas en la delincuencia organizada, nosotras como sociedad civil decimos son mujeres, independiente a la actividad".

En caso de Guerrero falta mucho por hacer comenta la activista. En el caso del aborto, aunque está la Nom 046, no esta homolgada al código penal y mujeres que deciden abortar tienen problemas penales.

En todos los municipios la violencia hacia las mujeres está presente. Garrido señaló el caso de Taxco, donde una mujer fue desmembrada por su suegra y esposo. Por ello, Erika hace un llamado a la falta de la sensibilidad de las autoridades; para que se atiendan estos casos con urgencia.

Jornada Spotlight para visibilizar y frenar la violencia feminicida en México.

Lo que pueden hacer los organismos internacionales

En el cierre del conversatorio titulado "El caso Campo Algodonero a los 10 feminicidios al día en México. Una mirada desde Chihuahua, el Estado de México y Guerrero". Las mujeres activistas señalan las acciones que podrían hacer los organismos internacionales, en su caso sería una petición a la iniciativa de Spotlight.

Las peticiones de las participantes fueron guía en el caso judicial, compartir buenas prácticas e implementación de mecanismo sobre cómo se está evaluando.

Las participantes del conservatorio fueron Imelda Marrufo, Ruth Fierro, Irinea Buendía y Ericka Garrido.