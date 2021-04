"Más allá de ser de la comunidad trans, soy ciudadana", candidata por Zacatecas

Fernanda Salomé Perera, la primera candidata trans para la gubernatura del estado de Zacatecas, abanderada por el partido Redes Sociales Progresistas, dice que más allá de su identidad de género, es una ciudadana que busca el bienestar social e integración social.

De ser una activista que acompañaba a otros miembros de la comunidad en su proceso de cambio de identidad, se convirtió en candidata para la gubernatura de Zacatecas. Esta labor le permitió acercarse a la comunidad y a la gente en general.

"Me siento muy contenta, con una responsabilidad enorme, estoy representando no sólo a la comunidad trans sino a la sociedad en general. Siento un gran orgullo. Es muy gratificante poder acercarme a la gente", dijo en entrevista para La Cadera de Eva.

"He padecido las violencias, las necesidades, la gente se dará cuenta que el plan que tenemos es un plan que es para la sociedad", señaló.

"Cuando me proponen la candidatura, me di cuenta de que no solo se puede apoyar a la comunidad LGBTI y la población en pobreza extrema, sino a toda la comunidad. Me motivó que podemos crear una mejor sociedad para todos", señaló.

Para Fernanda Salomé, Zacatecas necesita una persona que satisfaga las necesidades de toda la sociedad. "Cada sexenio la gente se queda con un poco de decepción, se necesita que personas trabajen por sus necesidades. Que el gobierno entregue las armas para que la gente genere sus propios ingresos", apeló.

Algunas de las propuestas de Fernanda es apostar por la educación. Al respecto, comentó: "El gobierno siempre ha trabajado en resolver problemas, algo que me interesa es trabajar en prevenirlos, una de las opciones es proveer de educación a toda la sociedad".

Además, dijo haber sido bien aceptada por parte de la sociedad, la cual pertenece a un estado que se ha caracterizado de conservador. "Tenía un poco de miedo por la respuesta de la gente. Sin embargo, me han contado sus historias, es muy gratificante la aprobación de la sociedad", compartió.

Fernanda Salomé Perera compite por la gubernatura de Zacatecas contra cinco mujeres y tres hombres más. Hacia sus contrincantes dice que se debe rescatar lo que cada uno propone. En caso de que ella no gané, dice que seguirá de cerca con su comunidad y haciendo las labores que ya hacia, como el acompañamiento en el cambio de género.

"En caso de que no se logre la gubernatura conmigo me gustaría que se tomen en cuenta las prioridades que tenemos en la sociedad", dice.

La candidata del partido Redes Sociales Progresistas reconoce que las preocupaciones de la sociedad se dividen en tres rubros: economía, seguridad y salud. "Con la pandemia nuestra situación de salud se ha visto más vulnerable. Estamos en una situación complicada por temas de corrupción y crimen organizado", dice.

Discriminación

Fernanda se siente orgullosa de ser la primera candidata trans y asegura que su comunidad es más grande de lo que se cree, agrega: "somos más que nuestras identidades y preferencias sexuales".

Su presencia como candidata ayuda a desmitificar que las personas trans sólo deben estar en estéticas, hacer shows o dedicarse al campo de los servicios sexuales; sino que también pueden ocupar espacios de poder, como ella.

Fernanda comparte que también fue estigmatizada. "Iba en la calle y me preguntaban ´¿dónde tienes tu estética o qué personaje interpretas?´. La verdad era muy incómodo. Los hombres te preguntan directamente de ´cuánto´, son situaciones en las que estamos estigmatizadas para esos tres rubros", compartió.

Además, como gobernadora Fernanda Salomé dice que le encantaría crear una Secretaría de Diversidad Sexual en la que se pueda dar apoyo a toda la comunidad. Además, crear un albergue para este sector. "Todos tenemos un conocido de la comunidad trans, pero no sabemos las situaciones que viven, las corren de su casas, por lo que la creación de un refugio sería lo más apropiado, donde se les imparta educación y se les brinden servicios de salud. También hay comunidad de la tercera edad que han sido abandonados", compartió.

La candidata trans por el estado de Zacatecas no asume como feminista sino como una ciudadana que busca la igualdad y la prosperidad en su estado. "Sí creo que hace falta trabajo para que se logre la igualdad, estoy de acuerdo con muchas situaciones que se generan dentro del feminismo, pero realmente ha que buscar la seguridad para todos los ciudadanos".