Mariposa de Venus, la técnica infalible de la masturbación femenina

Esta técnica de masturbación nos permite innovar y estimular puntos clave para lograr más placer.

Con la técnica Mariposa de Venus no necesitas sexo oral o de alguna posición para estimularte.

La Mariposa de Venus nos permite estimular el clítoris, la vagina y el ano al mismo tiempo.

Para practicar esta técnica debes utilizar tus tres dedos. El dedo pulgar puede utilizarse para estimular tu clítoris, el de en medio tu vagina y el otro tu ano.

La cuenta de Instagram @byplay_ nos sugiere un uso de los dedos. Sin embargo, tú puedes innovar.

Esta técnica, la Mariposa de Venus, te permitirá alcanzar el orgasmo de una forma más gozosa.

CÓMO LOGRAR UN ORGASMO

Como bien sabemos el orgasmo no se reduce a la penetración vaginal si no que se puede estimular ciertas zonas.

La técnica de Mariposa de Venus también es conocida como triorgasmo, donde se consigue un orgasmo a la vez estimulando estas tres zonas: clítoris, punto G y el ano.

Además de estimular estas tres áreas, también puedes hacerlo de forma individual. Ahora te contaremos un poco de cómo explorar cada un de estas zonas.

CLÍTORIS

La palabra procede del griego Kleitoris. Los griegos fueron los primeros en identificarlo. Incluso crearon un verbo para designar el acto de acariciarlo: Kleitoriázein.

Pero a pesar de que desde entonces se sabía de su existencia, jamás fue un tema de estudio. Tuvieron que pasar años para que Helen E. O´ Connell estudiará su verdadera anatomía.

Helen O´Connell afirma que el clítoris puede medir de 8-10 cm de longitud. Su forma se asemeja a una "y" griega, prolongandose la parte exterior por el interior del cuerpo y bifurcándose en dos brazos que se extienden alrededor de la vagina.

PUNTO G

Según la sexóloga Alix Fox, el punto G es la forma reducida de decir "punto Grafenberg", nombre que toma del ginecólogo alemán que empezó a investigar sobre esta parte del cuerpo femenino.

"Los científicos no se ponen de acuerdo en si el punto G existe como una estructura anatómica real, como el clítoris, o si es simplemente una zona especialmente sensible para muchas mujeres. Lo que sí es una certeza es que estimular esa zona produce placer y puede llevar a las mujeres a tener orgasmos maravillosos", señala la experta; aunque no es el único como hemos señalado.

Sobre dónde está exactamente, la sexóloga Tracey Cox indica que depende de cada mujer, pero generalmente el punto G está entre 5 y 8 centímetros en el interior de la vagina, en la pared frontal.

CÓMO ESTIMULAR EL ANO

El ano es un músculo que no lubrica por sí solo y cuya dilatación requiere entrenamiento, por ello es necesario estimularlo, lubricar y tener paciencia con la dilatación.

En caso de que además de estimularlo, quieras iniciarte en el el sexo anal es recomendable escoger un tamaño más reducido de plug anal, o quizá plugs de distintos tamaños (algunos vienen en paquetes) que ayudarán al ano a adaptarse y entrenarse de cara a la penetración.

Es mejor ir aumentando tamaño con el tiempo que querer empezar con uno grande.

