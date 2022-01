Mapamunda, una guía para feministas que disfrutan de viajar por el mundo

¿Alguna vez has querido viajar sola por el mundo pero te encuentras con un sentimiento de inseguridad que detiene tus planes? Para las mujeres viajar representa un riesgo, en todos los lugares del mundo las mujeres están expuestas a vivir experiencias de acoso, violencia o discriminación. Mapamunda es una excelente opción feminista para saber todo lo que necesitas al viajar.

Mapamunda invita a las mujeres a tomar el equipaje, ponerse las gafas violetas e iniciar su aventura. Se trata de una guía de viaje con mirada feminista que busca visibilizar que las mujeres tienen necesidades específicas a la hora de viajar, y que, por otro lado, las mujeres pueden estar expuestas a violencia de todo tipo.

LEE: ¿Tener un hijo favorito afecta a los demás hermanos?

Todo comenzó cuando la psicóloga Ariana Bastos decidió recorrer más de 20 países, su experiencia la motivó a escribir un texto que visibilice las diferentes circunstancias que enfrentan las mujeres al viajar solas.

"Recorriendo más de 20 países y cientos de pueblos y ciudades en cinco continentes por más de 15 años experimenté momentos de pura alegría pero también de los otros, más difíciles. Por eso sentí la necesidad de informar y de ayudar a viajeras contando lo maravilloso que es viajar y lo que llamo ´el lado b´: aquello que está silenciado pero que nos sucede por el hecho de viajar siendo mujeres", dice Ariana Bastos para el medio Infobae.

Para Ariana viajar con mirada feminista es una enorme oportunidad de descubrir las desigualdades de género que persisten alrededor del mundo. "En 2018 pasé un mes en Barcelona. La primera semana hice dos free walking tour y todos los referentes de la historia que me contaban eran varones; los nombres de las calles, varones; los artistas, Picasso y Dalí. Parecía que lo único notable era información sobre varones. Me desanimé, me sentí sola en una ciudad hermosa que no me convocaba. Pero un día se me ocurrió googlear ´Barcelona feminista´ y así un sitio web me llevó a otro y pude conocer la librería Próleg, grupos de debate e intercambio con otras mujeres... empecé a armar una red de actividades y de personas que me permitieron sentir mejor y descubrir una Barcelona increíble, con otros puntos de vista, otras narraciones e historias", dijo la autora.

Mapamunda, una herramienta para mujeres viajeras

Mapamunda está dividida en tres secciones con recomendaciones concretas según las etapas: antes, durante y después del viaje. Según el texto, la aventura comienza desde que le damos forma al viaje en nuestras cabezas, la primera parte del libro propone planificar para orientar la espontaneidad y anticipar posibles problemas.

LEE: ¿Mujeres deben escoger mejor a los padres de sus hijas e hijos?

Entre las ideas para la previa surge, entonces, investigar sobre el contexto del destino elegido, hacerse determinadas preguntas resulta muy útil, por ejemplo: ¿cuáles son las creencias, religiones y festividades principales? ¿Es costumbre viajar a dedo? ¿A qué actividades productivas se dedican? ¿Cómo funciona el sistema de salud? ¿Qué medicamentos están disponibles? ¿Se consigue anticoncepción hormonal de emergencia?

Enfrentar el acoso sexual

Distintos informes aseguran que entre el 40 y el 100% de las mujeres han soportado gestos o comentarios obscenos, toma de fotografías o videos no consentidos, arrinconamientos y exhibicionismos en las calles, en los transportes públicos y en centros comerciales a lo largo de sus estadías como turistas.

La guía sugiere prever posibles abusos en un plan de contingencias, esto permite contar con herramientas para afrontarlos:

"Pensar qué contención necesitarías en ese momento, quién podría acompañarte y brindarte asesoramiento según el caso y el destino al que vayas. Aconsejamos incluir a alguien del entorno cercano y que sepa que será a quién acudirás de ser necesario".

Viajando, Mapamunda recomienda averiguar por tours feministas o guiados por mujeres que abran el juego.

"Estar atentas a información que no es tan visible pero sí enriquecedora, porque no se reduce a la historia con mayúscula que es patriarcal, hegemónica y que deja en segundo plano a mujeres que son o han sido importantes en la comunidad que visitamos", plantea Ariana.

LEE: Libros sobre poliamor para adentrarte en el mundo de las no monogamias

"Viajar es increíble pero está bastante romantizado a la vez. Estar lejos y sin trama de apoyos cerca requiere cierta preparación para sortear situaciones que pueden ser shockeantes, por el hecho en sí y por no haber estado advertidas. Situaciones que son reales e importantes de visibilizar. Porque las mujeres merecemos tener también los mejores viajes y las mejores experiencias", señaló la autora.

Con información de: Infobae