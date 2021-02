Manual básico para que puedas hablar de feminismo

Para poder defender al movimiento feminista o hasta para tirar hate es importante que primero te informes para poder tener argumentos más sólidos o en todo caso para poder elegir de mejor forma cuál es tu postura sobre el feminismo.

Empezaremos con cosas sencillas como ¿Qué es el feminismo? y ¿qué no es?

Los conceptos y las explicaciones que te dejamos las puedes utilizar después para fundamentar de buena forma tus argumentos o hasta para hacer repensar a un compañero o una compañera de lo que ellos creen del feminismo y qué no es.

Feminismo

Primero te informaremos lo que dice la Real Academia Española que dice:

“El feminismo es el conjunto de principios que defienden la igualdad de derechos entre hombres y mujeres” y en la segunda definición dice "es el movimiento que lucha por la realización efectiva de esos principios".

El feminismo es el movimiento social y político que nació a finales del siglo XVlll, pero que no tenía ese nombre, en esa década varias mujeres tomaron conciencia de la situación que estaban viviendo la cual estaba llena de opresión, dominación y explotación.

En ese tiempo las mujeres no tenían derecho a votar ni a heredar los bienes de su familia no podían tener una vida de independencia y si lo intentaban se les tachaba de mal manera.

También puedes leer los sentimientos de Ana Frank en su diario



En la Revolución Francesa en el año de 1788 se reflejan propuestas feministas en los Cuadernos de Quejas que se publicaron después de la convocatoria de los Estados Generales. Los archivos se encuentran en la Biblioteca Nacional de París sólo en estos dos documentos se ha podido comprobar que fueron escritos por mujeres, uno de ellos tiene por título la Carta al Pueblo por Olympe de Gouges, quien fue la escritora de lo que hoy sería conocido como la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía.

Es importante saber que desde el nacimiento del feminismo hasta nuestros días ha habido cuatro grandes cambios en el movimiento.

El primero coincide con el surgimiento del movimiento y su creación.

El segundo empezó a mitad del siglos XIX hasta la década de los cincuenta del siglo XX y es conocido como la época del sufragismo por la relación que tuvo con la reivindicación del voto para las mujeres.

El tercero es en los 70's donde el movimiento defendía la independencia de la mujer sexual y efectivamente, donde se luchaba por la leyes del divorcio y el uso de los anticonceptivos.

El cuarto cambio es el actual, que está sobretodo marcado por la lucha online, es decir en linea, así como el presencial con movimientos masivos donde se plantea y se lucha por la inclusión de otras formas de ser mujer (Teoría Queer) así como por ir en contra de la violencia género.

Algunos afirman que el movimiento comenzó en 1881 y que tiene una gran relación con el sector del trabajo y lo que fueron los movimientos sindicales en esos años.

El libro Notas para la Memoria Feminista cuenta como entre los años 1915 y 1924 la revista Acción Femenina deja puntos muy importantes donde se plantea la lucha por el sufragio femenino y que en 1938 por fin se convirtió en un logro real. Después en 1942 cuatro mujeres ingresan al Parlamento como diputadas y con su trabajo y esfuerzo se pudo aprobar la Ley de Derechos Civiles de la Mujer después de cuatro años en 1946. Esta ley permitió que las mujeres de Uruguay pudieran administrar su propio dinero y bienes, así como comprar y vender de manera independiente y el ejercicio compartido de la patria potestad.

En Uruguay en año de 1984 se funda el Plenario de Mujeres Uruguayas y el Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer en Uruguay. Después en los 2000 se funda también la Bancada Bicameral Femenina por un grupo de legisladoras de todos los países, que fungía para coordinar las acciones y tácticas para la lucha de los derechos de las mujeres. Después de cinco años se crea el Instituto Nacional de las Mujeres y en el año de 2017 se aprueba la Ley de Cuotas que regula las participaciones de las mujeres en los cargos electivos de Uruguay.

El libro Notas para la Memoria Feminista cuenta como entre los años 1915 y 1924 la revista Acción Femenina deja puntos muy importantes donde se plantea la lucha por el sufragio femenino y que en 1938 por fin se convirtió en un logro real. Después en 1942 cuatro mujeres ingresan al Parlamento como diputadas y con su trabajo y esfuerzo se pudo aprobar la Ley de Derechos Civiles de la Mujer después de cuatro años en 1946. Esta ley permitió que las mujeres de Uruguay pudieran administrar su propio dinero y bienes, así como comprar y vender de manera independiente y el ejercicio compartido de la patria potestad.

En Uruguay en año de 1984 se funda el Plenario de Mujeres Uruguayas y el Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer en Uruguay. Después en los 2000 se funda también la Bancada Bicameral Femenina por un grupo de legisladoras de todos los países, que fungía para coordinar las acciones y tácticas para la lucha de los derechos de las mujeres. Después de cinco años se crea el Instituto Nacional de las Mujeres y en el año de 2017 se aprueba la Ley de Cuotas que regula las participaciones de las mujeres en los cargos electivos de Uruguay.

No porque suenen parecidos el machismo y el feminismo son lo mismo, ni son lo contrario



Algunos llegan a decir no soy machista no soy feminista, pero esto está mal dicho. Ya que el feminismo y el machismo no son antónimos, ya que uno es la lucha porque los hombres y las mujeres se encuentren en igualdad de derechos y el otro en este caso el machismo es la concepción de que el hombre debe de tener más, es decir privilegios solo porque es un hombre. El machismo como lo describe el diccionario es prepotencia de los varones respecto a las mujeres sexismo caracterizado por la prevalencia del varón.Entonces cómo se señaló en un principio decir estas frases no es correcto, ya que ninguno de los dos es un sinónimo o un antónimo.

Patriarcado

Te has preguntado qué es el patriarcado, o has escuchado esta palabra alguna vez. Es importante saber qué es. La palabra deriva del término patriarca que desde hace muchos miles de años atrás es utilizado para referirse a un varón de una familia, a un jefe o el jefe de un grupo o comunidad.

El patriarcado es un sistema que tiene como principal característica que el hombre que cabe mencionar sería heterosexual y muchas veces podría mencionarse como heteropatriarcado que se refiere a que es heterosexual, blanco y rico, tiene mayor poder por respecto de los demás, por el simple hecho de ser un varón. La otra cara de la moneda es la mujer quien se le jactaría el papel de la sumisión en este juego, reglas que fueron creadas por hombres y que perpetúan y se sostienen a partir de la sociedad, el Estado, la leyes, las norma, la familia, las costumbres, los valores etc…

Es decir por poner un ejemplo el patriarcado se puede ver hasta en el lenguaje, ya que en la muchos idiomas ni siquiera existe el concepto en donde se defina a un hombre que tiene una vida sexual con varias mujeres diferentes, pero para las mujeres si hay un concepto de esta situación y este concepto siempre es utilizado como un insulto. Otros ejemplos más se pueden ver en las artes o en los medios de comunicación, las instituciones como la escuela, los congresos, lo supuestos empresariales etc…

Te pude interesar leer Mujeres, victimas de la crisis laboral y económica por pandemia



Micromachismos

¿Qué son los micromachismo?

Este concepto fue dado a conocer por el psicoterapeuta Luis Bonino Méndez en 1991. El término es una forma de recalcar o visibilizar las más sutiles situaciones cotidianas en donde se puede ver las diferencias entre las mujeres y los hombres. Los micromachismos pueden ser tan sutiles que tanto como los hombres como las mujeres pueden incurrir en ellos, pero esto no significa que siempre lo hagan con saña, pues estas conductas tienen tanto tiempo en nuestras sociedades que mucha veces sirven como automatismos que hemos aprendido a lo largo del tiempo y en nuestro proceso de socialización.

Sin embargo es muy polémico que podemos considerar micromachismo y que es un machismo, es decir un ejemplo que está constantemente es la sexualización de los juguetes para niños, ya que existen juguetes que son dedicados para las niñas que son de color rosa, como cocinas, hornitos, carreolas, bebés de juguete, pero para los niños están los juegos como los kits de ciencia, los autos, los juegos para construir y muchos artículos de deportes, etc…

Mansplaining

Es un término en idioma inglés que se refiere a un micromachismo que ejercen los varones, que es muy común en la sociedad que es el acto de explicarle cosas a las mujeres que según ellos no conocen porque son mujeres y lo hacen de manera condescendiente.

Si te gustó la lectura y quieres seguir teniendo más acercamientos al feminismo te recomiendo El privilegio y agencia política desde el feminismo

(Dafne Sandoval)

Con información de El País